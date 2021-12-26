Четверо жительниц Вологды получили медали за воспитание пятерых и более детей

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 26 декабря четырем местным жительницам, которые воспитывают 5-6 детей, вручили Медали материнства III степени. Торжественное вручение наград провел мэр города Сергей Воропанов.

Многодетные семьи поддерживают на федеральном, региональном и городском уровне. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды. Земельный сертификат, либо альтернативную выплату по поручению Губернатора Олега Кувшинникова, ежегодно получают почти 500 семей областной столицы. Многодетные в приоритете и на получение жилищных сертификатов по программе «Молодая семья». Жителям Вологде, в семьях которых появляются сразу трое детей, администрация города выплачивает 500 тысяч рублей. Всего такую поддержку получили 8 семей, две - в этом году.

Мэр Вологды прокомментировал ситуацию с мерами поддержки: «С каждым годом в Вологде растет количество многодетных семей, сейчас их уже свыше 5 тысяч, и все больше людей готовы связать свою судьбу с этой ответственной миссией. Во многом это происходит благодаря поддержке семей на всех уровнях. В нашем регионе успешно реализуются приоритетные национальные проекты, связанные с повышением качества жизни людей, вологодским семьям выплачиваются различные пособия на детей, производится компенсация расходов по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, строятся детские сады, выдаются земельные сертификаты».

Мать Елена Кот рассказала, что трое ее детей еще школьники, старшая дочь поступила в ВГПУ, младшая - еще в детском саду. А вот в этом году появился шестой ребенок - мальчик. Вологжанка пояснила, что еще с детства мечтала о большой дружной семье: "Я считаю, что самый главный плюс большой семьи в том, что каждый ребенок в такой обстановке учится договариваться и разрешать конфликты".