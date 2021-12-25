В Череповце восстановили Октябрьский мост при помощью литья

Ограждения пришлось отливать заново. Вадим Германов ВКонтакте.

На Октябрьском мосту восстановили высокохудожественное ограждение: его пришлось отливать.

ДТП запомнилось многим: авто зависло над рекой. Вадим Германов ВКонтакте.

Напомним, 24 ноября произошло ДТП. 59-летний водитель на «Мицубиси Паджеро» едва не погиб - авто пробило ограждение и буквально зависло над рекой. Машину пришлось доставать тракторами.

Секции ограждения требовали ремонта. Их пришлось отливать. "Да, ремонт затянулся, череповчане уже начали было думать, что временный забор так и останется здесь навсегда. Но нет, наши специалисты заказали новое чугунное ограждение и уже установили его, - сообщил мэр Череповца Вадим Германов. Новые элементы ограждения отливали в оригинальных формах, они не отличаются от секций, установленных в 1979 году.

«После капремонта Октябрьского моста мы не намерены отказываться от этого дизайна. Ограждения продолжат украшать обновленный мост», — заверил Вадим Германов.