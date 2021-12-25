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Общество25 декабря 2021 10:00

В Череповце восстановили Октябрьский мост при помощью литья

Ограда пострадала при ДТП
Иван Чухнин
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Ограждения пришлось отливать заново. Вадим Германов ВКонтакте.

Ограждения пришлось отливать заново. Вадим Германов ВКонтакте.

На Октябрьском мосту восстановили высокохудожественное ограждение: его пришлось отливать.

ДТП запомнилось многим: авто зависло над рекой. Вадим Германов ВКонтакте.

ДТП запомнилось многим: авто зависло над рекой. Вадим Германов ВКонтакте.

Напомним, 24 ноября произошло ДТП. 59-летний водитель на «Мицубиси Паджеро» едва не погиб - авто пробило ограждение и буквально зависло над рекой. Машину пришлось доставать тракторами.

Секции ограждения требовали ремонта. Их пришлось отливать. "Да, ремонт затянулся, череповчане уже начали было думать, что временный забор так и останется здесь навсегда. Но нет, наши специалисты заказали новое чугунное ограждение и уже установили его, - сообщил мэр Череповца Вадим Германов. Новые элементы ограждения отливали в оригинальных формах, они не отличаются от секций, установленных в 1979 году.

«После капремонта Октябрьского моста мы не намерены отказываться от этого дизайна. Ограждения продолжат украшать обновленный мост», — заверил Вадим Германов.

Мост сохранил прежний облик. Вадим Германов ВКонтакте.

Мост сохранил прежний облик. Вадим Германов ВКонтакте.

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