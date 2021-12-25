Движение через путепровод на улице Конева в Вологде ограничат со 2 января

Движение здесь ограничат сразу после Нового года. Фото: администрация города Вологды

В начале января 2022 года в Вологде начнется ремонт моста через реку Шограш в створе улицы Конева. Работы начнутся со 2 января. Контракт стоимостью 132 млн рублей заключен с «Мостостроительным отрядом № 61».

Как будет организовано движение через мост на период ремонта? Инженерное сооружение представляет собой две стоящие рядом конструкции - левый и правый мост. Ремонт начнется с правой части, которая ведет из центра на улице Конева.

Со 2 января движение транспорта по этой стороне будет полностью ограничено. Транспортный поток перенаправят на левую часть, где будет организовано по одной полосе в каждую сторону.

«Левая половина моста будет разделена на две части железобетонными блоками, также установим дополнительные дорожные знаки. Одна полоса будет вести с Герцена на Конева, другая - в обратную сторону. К ремонту мы приступаем со 2 января. Соответственно, с этого дня будет ограничено движение», - говорит представитель подрядной организации Кирилл Кротченко.

Прорабатывали разные варианты организации движения на этом участке, например, введение дополнительной третьей полосы и организацию реверсивного движения. Но они были отклонены.

Остановились на варианте, предусматривающем по одной полосе движения в каждую сторону В первые дни с момента введения ограничений на участке будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Кроме того, есть и объездные пути. Их три: через Окружное шоссе, ул. Можайского и Осановский проезд. Первый вариант подойдет тем, кому нужно добраться до микрорайона ПЗ, остальные - направляющимся в центр, Заречье и т.п. Напомним, улица Можайского была отремонтирована.

Работы на правой половине моста должны быть завершены в июне 2022 года, сообщает пресс-служба Администрации города.

«Вопрос о ремонте моста через Шограш обсуждался давно - инженерное сооружение находится в непростом состоянии, при этом нагрузка на мост очень большая, ведь микрорайон в районе ул. Конева –Архангельская разрастается. Решение о проведении работ было принято на Градостроительном совете при участии Губернатора Олега Кувшинникова. Ремонт стоимостью порядка 132 млн рублей продлится в течение 2022 -2023 годов и будет идти поэтапно. Сначала отремонтируем одну часть моста, затем вторую, чтобы сохранить движение на этом участке», - пояснил начальник Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.