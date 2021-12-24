Грузовику оторвало голову: двойное ДТП с девятью машинами произошло на трассе М-8

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Массовая авария произошла на трассе М-8 Москва-Архангельск в Грязовецком районе. Один из большегрузов остался без кабины и собрал по пути остальные авто, которые, в свою очередь, получили кузовные повреждения. Авария с участием трех грузовиков и трех легковушек произошла в пятницу 24 декабря в 8 утра на 416 километре федеральной трассы. Через несколько минут там столкнулись еще три машины.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, по предварительной информации, 29-летний водитель большегруза ДАФ с прицепом, увидев стоящую колонну грузовиков, применил экстренное торможение. Его вынесло на встречку, где произошло столкновение со Сканией, которой управлял 46-летний водитель. А затем и с грузовиком Ивеко под управлением 53-летнего водителя.

Фото: УМВД России по Вологодской области

Фото Сергей Фёкличев

После этого ДАФ выехал на свою полосу, по которой мчался автомобиль Хендэ Соната с 41-летним мужчиной за рулем. Легковушка оказалась в кювете.

А большегруз продолжил движение - врезался в Рено Премиум под управлением 61-летнего водителя. На этом столкновения для ДАФ не закончились: он врезался в машину ГИБДД - Шкоду.

Фото Сергей Фёкличев

От удара у ДАФ оторвало кабину, она оказалась в кювете, а прицеп большегруза оторвался и опрокинулся в кювет на другой стороне дороги. В этой аварии пострадал 20-летний пассажир, находившийся в оторвавшейся кабине. Обстоятельства ДТП выясняются. Проезд по трассе затруднен.

Через 20 минут в 200 метрах от места массовой аварии столкнулись еще 3 автомобиля. Легковушка от удара скатилась с дороги и перевернулась. Травмированы трое, они отказались от госпитализации.