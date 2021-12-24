Иск обойденного волшебством Деда Мороза юриста в местный суд не поступил

А у Деда Мороза - елки! Фото: Алексей ФОКИН

Пресс-служба судов Вологодской области ответила на запрос СМИ об иске Игоря Мирзоева из Санкт-Петербурга к Деду Морозу. Напомним, молодой юрист обижен волшебником. За неисполнение его предновогодних желаний он требует 10 миллионов рублей компенсации морального вреда и будет настаивать на исполнении его желаний за все 23 года.

Вопрос о бедном юристе был задан Владимиру Путину на пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря. Президент ответил, что намерен защищать волшебника в суде: он посоветовал юристу, подавшему в суд на зимнего волшебника, в первую очередь проанализировать свое поведение, ведь Дед Мороз дарит подарки только хорошим людям.

"В связи с многочисленными запросами СМИ сообщаем, что иск Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз" в Великоустюгский районный суд Вологодской области пока не поступил. Мы будем держать вас в курсе", - сообщает пресс-служба судов области.

Сам юрист польщен вниманием СМИ и первого лица к своей персоне. Так, он заявил, что не намерен прекращать историю с иском к Деду Морозу и будет не против встретиться с Путиным в суде, разумеется, если Владимир Владимирович выступит адвокатом ответчика:

«Я еще больше воодушевился, еще больше энтузиазма появилось. Давно хочу познакомиться с ним (президентом — прим. ред.) лично. С удовольствием встретимся с ним в суде», - заявил он нашим петербургским коллегам.

Между тем количество защитников волшебника растет. Так, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заверил, что Деда Мороза в обиду не дадут: "Согласен с Владимиром Владимировичем, положительная известность не должна перерастать в пиар и хайп, тем более на такой теме. В новогоднее чудо верят не только дети, но и взрослые, поэтому зимнего волшебника в обиду не дадим..."

Сам Дед Мороз молчит. Одна из его помощников Татьяна Хотенова , работница Великоустюгского досугового центра, на сентенции о молчании волшебника в то время как все ломают копья, ответила так: "Поверьте, у него сейчас другие хлопоты, более приятные, чем хайп, в гости едут со всего мира и взрослые и дети, и Вы приезжайте к нам, в Великий Устюг, будем рады..."