С подарками - в новогоднее волшебство!

Наша газета и наши партнеры, несмотря на все перипетии, проводят праздничное состязание в умении и таланте уже в пятый раз! И, как всегда, с нами любимые читатели. К Новому, 2022, году подготовили подарки кондитерская фабрика "АтАг" из Шексны, Центральная кондитерская "Бисквит", производитель мороженого "Айсберри", Фонд поддержки гражданских инициатив.

На праздничное подведение итогов собрались те, кого решили отметить подарками члены жюри. Всего в конкурсе участвовали десятки семей, рассматривалась почти сотня работ - поделок, рисунков, сочинений, стихов. Все они были волшебны! Чтобы отметить особо понравившиеся, было подготовлено пять подарков. Затем решено увеличить их до восьми!

- Участники нашего традиционного предновогоднего конкурса - это те, кто верит в чудеса. Это совсем маленькие и те, кто побольше, а также их мамы, папы, бабушки и дедушки, - сказала Светлана Крупнова, автор идеи и организатор конкурса. - Наверно, главное - замечать вокруг себя чудесное. И что-то делать своими руками или записывать это в стихах или рассказах. Этого требует и наш конкурс. Из маленьких чудес складывается наша жизнь. И только благодаря им она может стать лучше и счастливее.

Светлана пояснила популярность конкурса так: он дарит семьям позитив, хорошее настроение и, главное, творчество, которое так объединяет родителей и детей.

Победителями конкурса "Новогоднее волшебство - 2022" стали:

1. Киселева Софья, 6 лет

2. Киселев Иван 3 года .

3. Калишева Екатерина.

4. Катя Статеева, 9 лет.

5. Киселева Диана, 4 года .

6. Документов Ярослав, 10 лет.

7. Глинина Люба, 8 лет.

8. Сорокина Катя, 9 лет.

Все победители получили подарки. От имени фабрики "АтАг" присутствующим были вручены праздничные упаковки миндальных орехов в глазури, от Центральной кофейни"Бисквит" - фирменные пирожные. Все присутствовавшие, и взрослые и дети, получили в подарок снежное лакомство от "Айсберри" - вологодское мороженое.

Среди участников особенно выделяется коллектив начальной школы -детского сада №98 "Хрусталик", здесь обучаются дети с ограниченными возможностями зрения. Они стали самым активным коллективным участником - прислали на конкурс множество поделок и сочинений. Большое спасибо наставникам и кураторам всей начальной школы от всей редакции и наших партнеров.

Добрых всем новогодних праздников! Счастливого Рождества! И - новых встреч, новых конкурсов на страницах нашей газеты.