Новый вариант размещения Флотского моста представили жителям Вологды

Во время традиционного прямого 20 декабря мэр Вологды Сергей Воропанов представил альтернативный вариант расположения Флотского моста. Этот эскизный проект учитывает перспективную застройку и развитие промышленных зон города. Проектировщики вместе с городской администрацией провели несколько встреч с местными жителями и уточнили их предпочтения.

Мост должен соединить Водники с центральной и южной частью Вологды и стать частью Малого транспортного кольца, которое разгрузит магистрали и перераспределит транспортные потоки города. Проект получил поддержку президента, уже идут предпроектные работы.

В конце октября вологжанам представили первые несколько вариантов моста. Теперь появился новый перспективный - инженерное сооружение может раскинуться от улицы Карла Макса к улице Турундаевской. Данный эскиз учитывает перспективное развитие города в районе улиц Архангельской и Конева и потенциал промышленных зон. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Проектировщикам остается вынести заключение о технической возможности варианта, стоимости, объему изымаемых территорий и так далее. Сергей Воропанов отметил ряд преимуществ: "Если мост в створе Флотского переулка неизбежно упирается в узкое горлышко тоннеля на ул. Конева, то мост через ул. Карла Маркса - Турундаевскую впоследствии может быть дополнен путепроводом через ж/д пути и выходом на ул. Текстильщиков. Также это даст толчок развитию промышленной зоны в районе ул. Турундаевская, куда можно будет направлять большегрузы, минуя центр города. Но, еще раз подчеркну, окончательный ответ за проектировщиками".

Мост планируют сместить почти на 700 метров по сравнению с первым вариантом строительство будет трехэтапным. На первом этапе появится мост и участок от кольцевого пересечения улиц Пугачева и Карла Маркса с выходом через промзону на Турундаевскую. Это позволит водителям с Турундаевской выехать на Советский проспект, а потом в центр и в южный микрорайон. Далее будут ремонтировать и строить дороги от Турундаевской с выходом на Конева.

Инженерам приходится учитывать ландшафт, почву, эксплуатационные характеристики моста, размеры транспортной магистрали, пиковые нагрузки. Для расчетов используют моделирование существующих и перспективных транспортных потоков с учетом принятых Комплексной схемы организации дорожного движения и Генерального плана города. Специалисты также продолжают искать наиболее оптимальные варианты расположения моста.

Напомним, что в Малое транспортное кольцо войдут сразу несколько новых инфраструктурных проектов, включая новую улицу Поэта Романова, Некрасовский мост, путепровод в створе улицы Кирова.