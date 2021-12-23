Торжественное открытие нового горнолыжного сезона 2021-2022

Спуск инструкторов единственной школы горных лыж и сноуборда в регионе положит начало торжественной церемонии. Гостей ждет дневная программа с музыкой, ведущим и конкурсами, призами и аниматорами, показательными спусками.

Любой желающий может принять участие в спуске лыжников и сноубордистов в новогодних костюмах Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. А также поучаствовать в конкурсе на лучший костюм. В рамках программы состоится открытие арт-кафе, где впервые в области можно отведать трендовое лакомство тредельник. А также церемония награждения областного конкурса Новогодняя игрушка.

В этом горнолыжном сезоне в Y.E.S. доступно 13 трасс для горных лыж и сноуборда разного уровня сложности с перепадом высот до 90 м и средним уклоном от 10 до 25%, новая трасса для ватрушек. Кроме катаний доступны услуги школы горных лыж и сноуборда, проката горнолыжного и сноубордического оборудования. А совсем скоро откроется каток под открытым небом, новые трассы для беговых лыж.

Региональные соревнования на базе Центра отдыха «Y.E.S.» запланированы на февраль:

- Открытые региональные соревнования «Первенство Вологодской области по горнолыжному спорту 2021 г.»,

- Открытые региональные соревнования «Первенство Вологодской области по сноуборду 2021 г.»

Горнолыжный комплекс работает ежедневно с 10:00 до 21:00.В Центре Y.E.S. соблюдаются все рекомендованные меры безопасности.

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