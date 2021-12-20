Двое детей погибли в пожаре, а отец погиб на трассе Москва-Архангельск

От автомобиля Александра осталась груда металла.

Семейная драма произошла в Вологодской области. За короткое время погибли сначала молодая мать с детьми, потом их отец.

Сайт КП-Вологда сообщал о смертельном ДТП. 29- летний мужчина на Дэу Нексия врезался в грузовик с пиломатериалами. ДТП случилось на 390 километре трассы Москва-Архангельск. Дэу Нексия на большой скорости выехала на встречку и в один момент превратилась в груду металла, водитель погиб на месте. Большегруз Вольво с прицепом, груженый пиломатериалами, съехал к кювет.

Большегруз с пиломатериалами перевернулся.

Как оказалось, житель Грязовца, водитель Александр не так давно он потерял двоих детей.

Дети и их мама погибли при пожаре.

Сайт КП-Вологда сообщал о трагедии: 12 октября произошел пожар в Вологде, в здании общежития. Женщина с двумя малышами пришла туда в гости - там жила ее подруга. В результате гости остались ночевать. Утром соседи увидели, что из этой комнаты идет дым. Дверь вскрыли, хозяйку комнаты сумели спасти, а гостья и ее двое детей погибли. 27-летняя Елена, выпускница Грязовецкого политехнического техникума, погибла. Задохнулись и ее годовалая малышка и пятилетний сын.

Александр, отец малышей, несмотря на поддержку родни и друзей, не мог прийти в себя и оправиться от горя. Ночью, 14 декабря, его автомобиль выехал на встречку.