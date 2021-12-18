Жителей Вологды приглашают украсить свой подъезд, двор, окно или организацию

Приглашаем к участию! Фото: администрация города Вологды

В Вологде со 2 по 24 декабря принимаются заявки на городской конкурс «Цветущий зимний город». Вологжане, представители предприятий, коллективы школ и детских садов украшают новогодними композициями окна, подъезды и даже рабочие кабинеты.

Работа участников

Представлено шесть номинаций на любой вкус: «Лучшее новогоднее оформление предприятия, организации», «Лучшее новогоднее оформление муниципального учреждения», «Новогодний двор (подъезд)», «Новогоднее окно», «Новогодняя игрушка», «Фотография «Новогодняя Вологда». Как сообщила пресс-служба Администрации Вологды, для участия нужно заполнить электронную форму на сайте и приложить фотографии работ. Предусмотрено по три призовых места по каждой категории. Победители получат дипломы мэра города и призы. Работы вологжан будет рассматривать специальная комиссия - по фото.

Работа участников

Самой популярной номинацией стала «Новогодняя игрушка», а на втором месте - «Новогоднее окно». Дошколята с воспитателями - одни из самых активных участников конкурса. В прошлом году в «Цветущем зимнем городе» поучаствовало более 600 команд вологжан. Конкурс проходит в Вологде уже в девятый раз.