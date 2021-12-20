СЕВЕРГАЗБАНК награжден как «Лучший банк для работников бюджетной сферы»

СЕВЕРГАЗБАНК признан профессиональным сообществом «Лучшим банком для работников бюджетной сферы».

Признание заслуг связано с тем, что на протяжении многих лет СЕВЕРГАЗБАНК реализует специальные программы для работников бюджетной сферы. Работники здравоохранения, образования, правопорядка и других направлений пользуются в банке льготными условиями обслуживания по различным банковским продуктам.

«Сниженные процентные ставки по ипотеке и потребительским кредитам, особые условия ко дню профессиональных праздников, комфортные программы по вкладам, привилегии в рамках зарплатных проектов и индивидуальных банковских карт — все это позволяет СЕВЕРГАЗБАНКУ быть удобным и надежным партнером для работников бюджетной сферы, — прокомментировал Заместитель Председателя Правления СЕВЕРГАЗБАНКА Сергей Тишко. — Такой отдельный подход особенно важен, если учесть, что данные профессии бесспорно социально значимы, а профессии врача, учителя, спасателя, военного были всегда самыми уважаемыми в обществе».

Присуждение «Национальной Банковской Премии» является профессиональной наградой, которой отмечаются успехи компаний, работающих на финансовом рынке России. Национальная банковская премия была учреждена в 2005 году Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом, чтобы определить лучшие кредитные организации, чьи успехи служат укреплению доверия россиян как к отдельным банкам, так и к национальной банковской системе в целом. Награду символизирует статуэтка крылатого льва, прообразом которого стали скульптуры грифонов — стражей сокровищ, украшающих знаменитый Банковский мост в Санкт-Петербурге.