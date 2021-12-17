Череповецкий суд отказал в аресте противницы QR-кодов, распылившей дихлофос в глаза росгвардейцу

Фото: пресс-служба судов Вологодской области.

Суд не стал арестовывать противницу QR-кодов Елену Воеводину. 41-летнюю череповчанку следователи обвиняют в том, что она в составе делегации противников QR-кодов пришла на встречу со спикером в здание областного Законодательного собрания и при стычке с Росгвардией распылила дихлофос. Следствие заявляет и о втором инциденте Воеводиной с силовиками: она пнула полицейского.

16 декабря череповчанка предстала перед судом: следствие настаивало на ее аресте.

Как прозвучало на суде, 25 ноября группа активистов принесла областным депутатам петицию против принятия закона о QR-кодах. В фойе здания их задержала охрана, на подмогу подъехали бойцы Росгвардии. Во время стычки был распылен дихлофос. Один из бойцов Росгвардии пожаловался на легкий ожог глаз.

В тот же день, как сообщают следователи, в областной клинической больнице № 1 Воеводина «нанесла сотруднику УМВД России по городу Вологде удары ногами по ногам, от чего он испытал физическую боль».

Против череповчанки было возбуждено уголовное дело, с нее была взята подписка о невыезде. Подозреваемая вызывалась к следователю, но там так и не появилась, ссылаясь на больничный. 6 декабря избранная ей мера пресечения была отменена.

14 декабря женщину решили задержать, при этом дверь в квартиру пришлось вскрывать. В квартире подозреваемой произвели обыск. Женщину задержали. До суда Елена Воеводина провела в полиции. На суде следователи ходатайствовали, чтобы женщину заключили на период расследования под арест. Однако суд не согласился с доводами следствия.

«В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал, поскольку Воеводина обвиняется в совершении двух преступлений средней тяжести против государственной власти, может совершить новые преступления и правонарушения и оказать воздействие на свидетелей. Суд счел доводы следователя неубедительными и отказал в удовлетворении ходатайства», — пояснили в объединенной пресс-службе судов области.

Поскольку суд не избрал ни домашний арест, ни заключение под стражу, вероятнее всего, Елена Воеводина оставлена под подпиской о невыезде, прокомментировали в пресс-службе.

Как задерживали череповчанку Елену Воеводину.