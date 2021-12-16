В Вологодской области стихия оставила без электричества тысячи семей

Наташа Панфилова: "Видали ТАКИЕ провода? В обхвате до полуметра, если не больше..."

Необыкновенно липкий снег обрушил электролинии в Вологодской области: около 6000 жителей из-за аварий на сетях остаются без электричества. На местах ведутся работы по восстановлению электроснабжения. За сутки сумели подключить более 600 подстанций, около тысячи километров линий.

Массовые отключения произошли, главным образом, на западе региона: нарушено электроснабжение в Череповецком, Устюженском и Кадуйском районах. Об этом сообщает региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения, который мониторит ситуацию. Энергооснабжающая организация и главы районов находятся на связи с ним каждые два часа, сообщает пресс-служба правительства области.

- Причиной отключений электроснабжения стали обрывы электросетей в связи с обильными осадками, - пояснил замгубернатора области Антон Стрижов. - В течение дня энергетики восстановили в регионе 940 км линий электропередач, включили 47 линий электропередачи и 674 трансформаторные подстанции. Отключенными остается порядка 5 800 человек. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Уломском и Судском сельских поселениях Череповецкого района и на территории Устюженского района полностью.

Чтобы ликвидировать последствия стихии, принято решение о привлечении дополнительных сил и средств. Техникой и людьми помогает МЧС и районные лесхозы, они расширяют просеки, снимают ветки с электросетей, убирают упавшие деревья. Для обеспечения электроэнергией отключенных объектов используются дизельгенераторы.

При благоприятных погодных условиях специалисты обещают устранить аварии в ближайшее время.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.