Рестораторы Череповца просят губернатора отменить QR-коды в общепите

Рестораторы города металлургов опубликовали свое обращение к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову в телеграм-канале «35МЕДИА». Предприниматели просят отменить обязательные QR-коды для посетителей, а также разрешить общепиту принимать гостей после 11 часов вечера.

На Вологодчине работают более пяти сотен предприятий общепита, задействовано 12 тысяч рабочих рук: "Все мы — представители индустрии гостеприимства, и то, как развивается культура досуга, гастрономии в нашем регионе, зависит от нас. Более того, развитие туризма невозможно без хороших кафе и ресторанов".

Сфера общественного питания пострадала от коронавирусных ограничений, которые ввели в 2020 году (рассадка не более 1 человека на 4 м², ограничение работы). Рестораторы признались, что самыми тяжелыми потрясениями для бизнеса стал локдаун 2020 и QR-коды в ноябре 2021 года.

Выручка упала на 70%: "Но если в период локдауна вся страна сидела дома и все понимали, что это необходимая мера, и нам проще было договариваться с арендодателями и поставщиками, то теперь нас рассматривают как сферу бизнеса с большим риском, и контрагенты уже не идут нам навстречу. Мы видим, что QR-коды на посещение ресторанов не введены в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославль предоставил возможность осуществлять свою деятельность не используя их. И это соседние с нами города с населением суммарно более 20 млн человек".

Хотя рестораторы и вакцинировали 80% сотрудников и выполняют все требования Роспотребнадзора, жизнь легче не стала. Все общественное недовольство после введения QR-кодов вылилось на сотрудников: "Повторим: мы индустрия гостеприимства, в нашей отрасли это недопустимо. Мы уже потеряли лояльность наших гостей, которую мы завоевывали с таким трудом многие годы".

Падение выручки в заведениях с более чем тремя десятками мест составило 50-70% за год, в барах — 80%, ночных клубах — 100%, пекарнях — 30%. Снижение арендной платы же составило не более 20% за все время. Где найти средства? Снизить зарплату, значит растерять оставшихся профессионалов. При этом инфляция на продукты и напитки за год составила 30%. Поднять цены - значит потерять гостей.

"Снятие ограничения по обязательности QR-кодов при посещении малых и средних предприятий питания позволит сохранить нам стабильную заработную плату и предотвратит уничтожение целой отрасли экономики", - заявили рестораторы.