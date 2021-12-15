Мировые башни под Вологдой борются за победу во всероссийском конкурсе

Фото со страницы конкурса

Объявлен всероссийский конкурс народных арт-объектов «Туту Арт». Из каждого региона России выбрали по местной достопримечательности, теперь гражданам предстоит выбрать самые интересные! На заключительный этап конкурса попал вологодский арт-объект «Мировые башни под Вологдой», он расположен в деревне Нефедово.

На участке Атома Григоряна установлены копии известных башен мира: итальянская Пизанская, английский Биг-Бен, французская Эйфелева, московская Останкинская, китайская телебашня в Гуанчжоу и арабская Бурдж-Халифа. Мужчина собирает металлолом и из него создает удивительные объекты. Атом считает: «Металл не должен пропадать и покрываться ржавчиной, он должен радовать людей». Рядом строится придорожная гостиница в форме Ноева ковчега.

Проголосовать можно до 20 декабря. Конкуренцию вологодским башням составили еще 8 арт-объектов. Оставить свой голос можно на сайте конкурса. Победителей назовут 25 января.