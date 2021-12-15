У выпускников Сокольского техникума не будет проблем с трудоустройством

Генеральный директор ПАО «Сокольский ЦБК» (Segezha Group, MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») Григорий Иванов встретился со студентами старших курсов Сокольского лесопромышленного техникума и рассказал о программе развития предприятия и перспективах трудоустройства.

Григорий Иванов рассказал о том, что целлюлозно-бумажный комбинат реализует масштабную инвестиционную программу, которая включает строительство новой бумагоделательной машины (БДМ-10).

Инвестиции в проект составят более 11 млрд руб., мощность производства вырастет в 4 раза – с 20 до 80 тыс. тонн в год, — соответственно потребуется 100 новых сотрудников. В этой связи, в ближайшие месяцы кураторы из Сокольского ЦБК проведут в техникуме круглый стол на тему «Перспективы специальности - программирование в компьютерных системах», практические занятия по темам «Схема бумагоделательной машины №10», «Технологический процесс выработки бумаги, виды вырабатываемой бумаги на БДМ-10», «Классификация и принципы работы оборудования для выработки лигносульфоната», «Изучение механических характеристик двигателя постоянного тока в различных режимах».

«Комбинат выходит на новый технологический уровень автоматизации. Новая БДМ, которую мы построим, будет единственной в стране выпускать небеленую жиростойкую бумагу, которая требуется в пищевой промышленности для упаковки и запекания продуктов. Мы будем оперативно переключаться между выпусками жиростойкой и мешочной бумаги, что позволит нам гибко реагировать на запросы потребителей.

Экологичная бумажная упаковка – это абсолютный тренд сегодняшнего дня. Спрос на такую продукцию ощутимо растет как в России, так и во всем мире. Соответственно, производство будет расширяться и расти, а с ним и наша заинтересованность в привлечении в команду молодых перспективных специалистов.

2022 год мы решили начать с экскурсий и производственной практики, где у студентов будет возможность себя проявить и закрепиться в коллективе ЦБК», - отметил Григорий Иванов.

После завершения модернизации Сокольский ЦБК займет 2-е место в Европе в сегменте небеленой жиростойкой бумаги. Установка БДМ 2 позволит обеспечить в сегменте импортозамещение и увеличить поставки высокомаржинальных жиростойких бумаг на внешние рынки. Студенты СЛПТ выразили заинтересованность в работе на крупнейший лесопромышленный холдинг РФ и готовность рассмотреть трудоустройство на Сокольский ЦБК в качестве одной из возможностей личного карьерного роста.