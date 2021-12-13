Вологжанам предложили снять фильм про жителей северных деревень

Может вы звезда кино? Совершеннолетних вологжан приглашают бесплатно поучаствовать в первом в России документальном кинокампусе «Северяне»: для начала необходимо поделиться живой и аутентичной историей про жителей севера. Десяток участников-режиссеров пройдут подготовку и смогут визуализировать жизнь земляков. Под руководством куратора эти истории о традициях и культуре северных деревень соберут в документальный полнометражный фильм. Среди экспертов, которые будут помогать вологжанам, номинанты на Оскар, Нику и лауреат премии Золотой орел.

До 4 февраля необходимо прочитать регламент, заполнить заявку на сайте и пройти собеседование с художественным руководителем. Документальная лаборатория и кинокампус пройдут на Вологодчине с марта по август 2022 года. Выпуск фильма запланирован на декабрь 2022 года.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди партнёров проекта – киностудия «Ленфильм», портал Moviestart, Молодёжный центр Союза кинематографистов РФ, управление культуры и туризма Верховажского района, Центр культурных проектов «Фестиваль», режиссёрская лаборатория «Кинокоммуна» и других.