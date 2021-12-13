Религиозные экстремисты задали работы вологодским следователям

Фото: СУ СК по Вологодской области.

Объём уголовного дела превышает 20 томов. Правоохранительные органы провели 13 обысков и более 50 осмотров, организовали 10 судебных экспертиз. Такие цифры сообщает областное управление Следственного комитета России: следователи завершили расследование уголовного дела в отношении вологодских активистов запрещенных в стране «свидетелей Иеговы».

Еще в апреле 2017 года Верховный суд РФ ликвидировал и запретил в нашей стране религиозную организацию «Управленческий центр свидетелей "Иеговы в России" и входящие в её структуру местные религиозные организации.

Но двое «свидетелей" не вняли требованиям закона. 69-летний и 47-летний адепты продолжили вести запрещённую деятельность: они пытались вовлечь вологжан в ряды «Свидетелей Иеговы», собирали деньги для финансирования организации. При этом те вологжане, которые повели дружбу с сектантами, должны были разорвать родственные и семейные отношения, если те их не поддерживали.

Адепты призывали к отказу от медицинского вмешательства, от признания государственных органов и от прохождения военной службы.

Всё это приходилось делать втайне от государства, строго соблюдая правила конспирации. Например, пользовались только электронной религиозной литературой, находившейся в удалённом доступе, а встречи проводили в формате видеоконференций.

В результате действия обоих вологжан были признаны противоправными, и их обвинили в создании экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области, в ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в прокуратуру.