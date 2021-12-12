Вологодский губернатор поздравил знаменитого путешественника Федора Конюхова с юбилеем

Федор Конюхов и Олег Кувшинников в Тотемском районе. Фото: Олег Кувшинников ВКонтакте.

Вологодский губернатор поздравил знаменитого путешественника с юбилеем. 12 декабря свое 70-летие отмечает Фёдор Конюхов.

Это человек, посвятивший жизнь преодолению, человек неиссякаемой энергии и удивительной любознательности. Олег Кувшинников вспомнил о приездах знаменитости на Вологодчину: "Не раз Фёдор Филиппович бывал на вологодской земле.

По реке Сухоне Федор Конюхов путешествовал в команде со школьниками. Фото: Олег Кувшинников ВКонтакте.

Несколько лет назад вместе с ребятами из тотемской школы путешественников, которая носит имя Фёдора Конюхова, мы сплавлялись от Полдарсы до Великого Устюга. Все участники экспедиции были под впечатлением от рассказов Конюхова, от его решительности, выдержки и стратегического мышления..." Знает губернатор и о планах легендарного путешественника: "Впереди - путешествие по океану на катамаране. И ведь это только из озвученных планов...."

Олег Кувшинников пожелал юбиляру неиссякаемой энергии и здоровья "в наше непростое время".

Август 2016 года, река Сухона. Фото: Олег Кувшинников ВКонтакте.

Федор Конюхов знаменит тем, что одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Побывал в одиночку на Южном и Северном полюсах. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса, первый совершил кругосветный полёт на воздушном шаре.