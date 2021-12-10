Segezha Group продолжает бороться с глобальным потеплением

В рамках деловой программы XXVI Международной выставки – форума «Российский лес» в Вологде вице-президент по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») Николай Иванов выступил на круглом столе «Лес и климат» с докладом о стратегии климатической нейтральности компании.

«Борьба с изменение климата – это важнейшая цель. Наши основные кейсы по этому направлению: переход на энергетику, не связанную с ископаемыми видами топлива, поставка на экологически ориентированные рынки биотоплива, вклад в низкоуглеродное строительство из CLT, производство упаковочных решений, связанных с использованием возобновляемых источников, и поглощение углерода», - отметил Николай Иванов.

Базовые элементы стратегии ESG и устойчивого развития Segezha Group разделены на четыре блока: инновационный лесной бизнес, климаториентированное лесоуправление и производство, ответственная цепочка поставок и комфортная жизнь в лесных регионах России. Следуя глобальному тренду на экологию, группа выпускает новые виды бумажной упаковки и CLT-панели, ESG-программа компании отражена во всех функциональных стратегиях, эко-повестка учтена в проектах социальных инвестиций и благотворительности «Добрые леса Segezha Group» и «Я шагаю по Сегеже».

«Это помимо тех экологических вопросов, которые решаются в рамках политики устойчивого развития. Segezha Group обладает потенциалом реализации дополнительных климатических проектов по защите и охране лесов по международным методикам. При условии, что для компаний, которые имеют интегрированный цикл заготовки, переработки леса и лесовосстановления, будет учитываться баланс поглощения и эмиссии парниковых газов, они будут не только углеродно-нейтральными, но и будут иметь отрицательный баланс», - сказал вице-президент Segezha Group Николай Иванов.

С точки зрения воздействия на климат – баланс холдинга положительный.

В Карелии по 9 предприятиям экспертами института географии РАН и GFA Consulting Group GmbH (Германия) получены аналитические данные о почти 3 млн тонн чистого баланса поглощений СО2 над эмиссией парниковых газов.