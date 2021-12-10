Любимый актер и телеведущий Борис Щербаков приезжает в Кириллов

Спектакль посвящен 75-летию Леонида Филатова.

В Кириллове приедет любимый миллионами Народный артист России Борис Щербаков..

В его планах - выступление перед всеми, кто успеет купить билеты. Он участвует в художественном проекте «Звезды театра и кино в музее».

Выступление назначено на 13 января 2022 года. Артист и телеведущий выступит вместе с ансамблем русских народных инструментов «Рапсодия оркестра имени Н.П. Осипова» под руководством Евгения Волчкова.

Это станет одним из событий культурной программы новогодних каникул в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Посетителей ждут концерты, вечера, спектакли.

Фильмография актера насчитывает больше двух сотен работ. Известность актёр получил благодаря своим ролям в фильмах «Поклонник», «Криминальный квартет», «Битва за Москву», «Грозовые ворота» и «Старый Новый год».

Многие знают Бориса Васильевича, как ведущего утренней музыкальной программы на телевидении "Доброе утро", а также - авторской программы на телеканале "Звезда" - "Последний день".

В Кириллове артист предстанет в интересном амплуа - в роли сказителя. Позвучит версия любимой миллионами яркой, остроумной сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».Это будет единственное выступление в Вологодской области.

Постановка посвящена 75-лению Леонида Филатова. Пьеса - это наиболее известное поэтическое произведение артиста Леонида Филатова. Она написана по мотивам русской народной сказки «Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что» еще в советское время, увидела свет в журнале «Юность» в 1987 году.

Она сразу обрела популярность, а использование сказочных персонажей в сочетании с яркой речью Филатова и жёсткими сатирическими замечаниями способствовало успеху