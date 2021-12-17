Мать погибшей 9-летней Сони Жаворонковой оштрафовали на 1000 рублей

Стоп-кадр "За гранью", НТВ.

Мать погибшей 9-летней девочки Софии Жаворонковой снова оштрафована. Мировой судья привлек ее к административной ответственности. Анна Жаворонкова признана виновной по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа).

7 июля 2021 года ее дело рассматривала городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Жаворонкова была привлечена к ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей Софии и Антона Жаворонковых.

В поле зрения членов комиссии попал тот факт, что в 23:12 14 мая 2021 года мать двоих детей была пьяной в присутствии своих детей, те находились под присмотром бабушки. Комиссия признала ее виновной и оштрафовала на 500 рублей. Решение женщина не обжаловала, оно вступило в законную силу, но штраф так и не был оплачен. Ее вызвали к мировому судье, но в судебное заседание Жаворонкова не явилась. Мировой судья назначил Жаворонковой штраф в размере 1000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщал сайт КП-Вологда, женщина с отклонениями заманила девочку, раздававшую на улице листовки с призывами сохранить Землю от мусора, в квартиру и зверски убила.

Напомним, подозреваемая в убийстве Ульяна Ланская проходит судебно-психиатрическую экспертизу институте Сербского в Москве.

После гибели девочки, которую хоронил весь город, у Жаворонковой изъяли 14-летнего сына: решением Вологодского городского суда она ограничена в родительских правах : не сможет видеться с сыном, воспитывать его, а также получать льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Она не смогла доказать, что изменила свою жизнь - отказалась от спиртного, устроилась на работу, а родственники не захотели оформить на подростка опеку.

Ранее женщина, похожая на Анну, была замечена в активных коротких знакомствах с мужчинами: " Рост 170, вес 60 кг, 3р. гр,глаза зеленые..." Анна обвинения в проституции опровергает.