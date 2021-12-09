Пенсионер-трансвестит из Вологды убил четверых человек

Появились новые подробности о безумствах 64-летнего вологжанина: местного пенсионера подозревают, как минимум, в 4 убийствах, одном покушении и незаконном хранении оружия.

В Вологде обеспокоенная мать искала своего сына, 29-летнего вахтовика Александра Рубана. Вскоре, 26 ноября в Турундаевском переулке на улице было обнаружено его тело с огнестрельным ранением головы. Правоохранители сумели найти свидетеля конфликта погибшего с местным пенсионером - так и вышли на Михаила Пономарева, он жил неподалеку. Благодаря нестандартному внешнему виду,, его знали многие горожане. Однако они и не подозревали, что это за человек.

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Полиция нагрянула в жилище пенсионера. Там нашли два паспорта. А потом и их хозяев: в кузове припаркованного автомобиля ЗИЛ служебная собака унюхала подозрительные коробки. В них находились расчлененные тела. Это были 38-летние супруги из Грязовецкого района, которых несколько месяцев разыскивали обеспокоенные родственники. Эту жуткую историю поведала пресс-служба Следственного комитета Вологодчины.

Выяснилась пикантная подробность задержания маньяка: когда в дом подозреваемого нагрянул ОМОН, мужчина был одет в черное женское платье и туфли на высоком каблуке. В таком виде его и доставили в отдел.

У дома подозреваемого Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

На допросе дед-трансвестит признался в трех убийствах. Однако правоохранителей смутило еще одно обстоятельство: подозреваемый расплачивался в магазинах банковской картой еще одного пропавшего мужчины. 58-летний водитель грузовика исчез из областного центра в середине ноября.

Пономарева описывают как человека нелюдимого и странного. По крайней мере, его дом порядочные люди старались обходить стороной. Он не был судим, на учете в психдиспансере не состоял, детей и жены не было, как и работы. Занимался тем, что рылся в помойках, таскал домой хлам и металлолом.

Соседи утверждают, что, якобы, погибший от выстрела Александр вместе со знакомым пытались пробраться на территорию пенсионера, где тот хранил металлолом. Заметив хозяина, "гости" пожилого человека не испугались, и, видимо, зря. Но знакомые погибшего не верят в эту версию: Александр всегда был законопослушным гражданином и у него была работа.

Как рассказала соседка подозреваемого Татьяна, погибшие супруги из Грязовецкого района были бродяжками и периодически жили в бане у пенсионера, когда того не было дома: "К нему вообще залезали разные, в основном бездомные”. Хозяин много раз жаловался на непрошеных гостей и воровство, но полицию ситуация интересовала мало. Эту информацию проверяют следователи.

На данный момент мужчина обвиняется в убийстве четырех человек, подозрением на убийство еще одного, кроме того, он незаконно держал у себя огнестрельное оружие. Но этот список может быть дополнен.

После публикации о преступлении вологжане в соцсетях признаются, что вспомнили как встречали подозрительного местного жителя: пенсионер передвигался на велосипеде "Аист" с объемным рюкзаком.

Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза, он заключен под стражу. Производство по делу передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.