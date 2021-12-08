Областной бюджет Вологодской области на 2022 год был принят в размере более 100 млрд рублей

В таком виде бюджет поступает в ЗСО из департамента экономики Правительства вологодской области. Стоп-кадр ТК "Русский Север".

8 декабря депутаты Законодательного Собрания приняли бюджет области на следующий год и два плановых периода.

Как сообщал сайт КП-Вологда, проект закона был внесен в областной парламент в конце октября. Согласно порядку, он прошел нулевые чтения, публичные слушания, был рассмотрен в комитетах и принят в первом чтении в ходе третьей сессии, состоявшейся 24 ноября.

Как охарактеризовал документ спикер Андрей Луценко, бюджет на 2022 год имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития. Почти две трети, 61 процент от общего объема расходов, направляется на решение социально значимых вопросов.

По его словам, впервые проект бюджета был сформирован на основании предложений вологжан.

За три года на реализацию народных инициатив будет направлено порядка 15 миллиардов рублей. Будут профинансированы более 9000 предложений вологжан во всех муниципалитетах в абсолютно разных сферах.

Вот лишь некоторые из объектов, которые будут профинансированы: 1,4 миллиарда рублей направят на строительство общеобразовательной организации в 106 микрорайоне Череповца, 1,6 миллиарда – на ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Череповецком районе, 176 миллионов – на реконструкцию здания картинной галереи в Вологде на улице Мира, 122 миллиона – на капитальный ремонт через реку Шограш на улице Маршала Конева в областной столице, 48 миллионов рублей – на строительство хоккейного корта в Харовске, 45 миллионов – на строительство ФОКОТов в селах Шухободь и Мякса Череповецкого района.

Итоговый список будет публикован и в социальных сетях.

«Что касается основных цифр на 2022 год, то доходы составят 106,6 миллиарда рублей, расходы 110,1 миллиарда, дефицит – 3,5 миллиарда рублей, и он полностью обеспечен остатками средств с прошлого года, – сказал спикер областного парламента. – Если говорить об отдельных сферах, то социальная политика получит 30,2 миллиарда рублей, образование – 22,2 миллиарда, дорожный фонд составит 18,7 миллиарда рублей, здравоохранение будет профинансировано на уровне 10,1 миллиарда. Кроме того, поддержка сельского хозяйства составит 3,5 миллиарда, сферы культуры и спорта получат по два миллиарда рублей».