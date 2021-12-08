Первый в России проект деревянных многоэтажек будет реализован в Соколе

В его работе приняли участие представители Белоруссии, Финляндии, 17 субъектов РФ, 60 крупнейших лесозаготовительных и лесоперерабатывающих компаний страны. Михаил Шамолин, президент Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»), выступил на пленарном заседании Правительства региона. Он представил проект первых в России многоэтажных домов из CLT-панелей.

Президент Segezha Group сообщил, что холдинг возведет в г. Сокол Вологодской области жилой комплекс из двух четырехэтажных домов для семей сотрудников: «Мы решили построить первые два дома из CLT по 32 квартиры в каждом. Это будут многоэтажные строения, ни одного подобного дома в России еще не построено – при этом имеется масса примеров более высоких строений в Норвегии, Австрии, Великобритании и Канаде. Уже к концу следующего года мы покажем, как это может выглядеть у нас в стране. Внутренние помещения, потолки, лестничные пролеты и несущие конструкции, - все будет выполнено из CLT. Сборка проводится как конструктор lego. Дом по такой технологии не дает усадки, строится чисто и компактно, по комфорту и экологическим качествам - на высшем уровне. Думаю, желающих будет много. Себестоимость строительства из CLT схожа с себестоимостью бетонного дома, на первых порах немного дороже, но это «первая ласточка», потом станет дешевле».

В своем выступлении он акцентировал плюсы государственной экспертизы частных проектов ИЖС, их промышленного производства. Он также указал на необходимость приведения к современным стандартам строительных и противопожарных норм и правил: «За рубежом рост рынка CLT составляет около 18% в год. При этом в России разрешено строить из дерева не выше 28 м, а в Норвегии – 85 м. Технологии шагнули далеко вперед. Нормы и правила нужно пересматривать с учетом современных технологий. Крайне важный фактор для деревянного домостроения – отсутствие карбонового следа. 11% выбросов СО2 «генерит» цементная индустрия, практически 100% вводимого жилья в России – это бетон и металл».

В настоящее время CLT-панели в периметре Группы выпускает только завод Sokol CLT в г.Сокол. Его мощность – 50 тыс. куб м (примерно 200 тыс. кв. м жилья в год). Холдинг планирует расширить свои производственные мощности CLT за счет создания новых предприятий в Архангельской области (2024 г., 50 тыс. куб. м) и в Красноярском крае (2026 г., 100 тыс. куб. м). При этом общие мощности Группы увеличатся в 4 раза и достигнут 200 тыс. куб. м. (около 800 тыс. кв. м жилья в год). Спрос на продукцию компании есть и в России, и за рубежом.

«На полях» мероприятия Михаил Шамолин также подписал три соглашения о сотрудничестве: с ФБУ «Авиалесоохрана» о взаимодействии в области предупреждения и тушения лесных пожаров на участках аренды холдинга во всех российских регионах; с ФБУ «Рослесозащита» о реализации совместных программ и проектов по защите, воспроизводству лесов, лесной генетике и лесному семеноводству; с ФБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства» о совместных научных программах и проектах в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе внедрению модели интенсивного лесопользования.

В Вологодской области реализуется 13 крупных проектов с объемом инвестиций около 105 млрд руб.

11 из них – по глубокой переработке древесины в рамках ПИП (приоритетных инвестиционных проектов по освоению лесов). Два таких проекта выполняет Segezha Group. В день выставки Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посетил стенд холдинга и озвучил высокую оценку работы компании в регионе.