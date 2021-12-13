Всё идёт по плану: Фонд капитального ремонта успешно выполнил все работы, запланированные на 2021 год

после г.Устюжна, Коммунальный проезд,7

Сколько домов отремонтируют в Вологодской области в 2022 году? Может ли затопленный подвал стать препятствием на пути ремонтников? Зачем нужна команда? И что там с заменой лифтов в Вологде и Череповце?

На наши вопросы отвечает руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области Игорь Михельсон.

– Игорь Владимирович, почему вы решили рассказать нашим читателям о работе Фонда капитального ремонта в 2021 году?

– За те восемь лет, что существует Фонд капитального ремонта, у нас сформировалась традиция: накануне новогодних праздников мы всегда отчитываемся перед вологжанами о работе, проделанной за истёкший год. Мне кажется, это хорошая традиция, которую необходимо сохранить.

– Смог ли Фонд выполнить план ремонтных работ на 2021 год?

– Если говорить об итогах завершающегося года, то я могу уверенно утверждать: краткосрочный план капитального ремонта на 2021 год выполнен полностью, все работы завершены с должным уровнем качества.

– Сколько домов отремонтировано в Вологде и Череповце?

– Согласно краткосрочному плану, в Вологде в этом году необходимо было капитально отремонтировать девять многоквартирных домов, проведя там 22 вида самых различных работ. Что касается Череповца, то в этом городе включено в план гораздо больше зданий – 53, и в них нужно было выполнить 103 вида ремонтных работ.

В настоящий момент весь комплекс работ по каждому из этих 62 объектов выполнен, дома успешно приняты рабочей комиссией.

до/после с.Верховажье, ул.Первомайская,1

– В 2021 году Фонду пришлось взять на себя дополнительную задачу – осуществить замену лифтов сразу в нескольких десятках многоэтажек, расположенных в областной столице и городе металлургов, причём довольно быстро. Удалось ли выполнить это поручение?

– Да. В текущем году нам предстояло заменить лифтовое оборудование в 40 многоквартирных жилых домах: восьми – в Вологде и 32 – в Череповце. Сделать это нужно было по ускоренной программе, то есть в крайне сжатые сроки –начиная с июля и в срок до 6 декабря.

Предварительная стоимость всех работ составила 209 миллионов рублей, из которых 80% предоставила областная казна, а 20% – бюджеты обоих городов. Согласно условиям финансирования, половина средств стоимости устанавливаемого оборудования потом будет компенсирована нашему региону за счёт федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Работы по обновлению лифтового оборудования выполняли две подрядные организации. По состоянию на сегодняшний день они заменили 113 лифтов во всех 40 домах, попавших в ускоренную программу. Иными словами, все работы закончены вовремя, объекты приняты рабочей комиссией.

Думаю, что эту работу мы продолжим и в 2022 году после выделения федеральных средств и продления программы. Кстати, очень важно отметить, что на каждый лифт предоставляется пятилетняя гарантия. В течение этого срока подрядчики обязаны бесплатно устранять все выявленные недочёты и сбои в работе нового оборудования.

до/после г.Вологда, ул.Первомайская,10 ( лифты)

– Составлен ли уже краткосрочный план капитального ремонта на 2022 год? Сколько домов в него вошли?

– К реализации краткосрочного плана ремонта на 2022 год мы приступили уже в январе этого года. Вообще, подготовка и проведение ремонтных работ представляет собой непрерывный и постоянный процесс: многое делается заранее, заблаговременно, с опережением сроков, но строго по графику и с соблюдением всех необходимых процедур.

Делается это для того, чтобы мы имели возможность начинать капитальный ремонт как можно раньше и проводить его как следует – комплексно, спокойно, без авралов и сбоев, – а завершать вовремя и полностью. Таким образом, подготовительная работа у нас «поставлена на поток». Благодаря этому Фонду удаётся достигать хороших результатов.

В краткосрочный план капитального ремонта на 2022 год включены 162 многоквартирных жилых дома, в том числе 16 в Вологде и 28 в Череповце. По всем запланированным домам уже разработана проектно-сметная документация, а по некоторым – уже заключены договоры на проведение капремонта.

до/после г.Череповец, ул.Городецкая,14

– В этом году вы участвовали в VII Всероссийском съезде региональных операторов капремонта, который проходил в Нижнем Новгороде. Что там было интересного?

– Там было немало не только интересного, но и полезного. К примеру, мы провели совещание с руководителями органов государственного жилищного надзора и обсудили с ними самые различные актуальные вопросы – от предстоящего внесения изменений в нормативно-правовую базу, регулирующую процесс капитального ремонта, до особенностей работы в период пандемии.

На съезде был разработан целый ряд рекомендаций, адресованных органам государственной власти федерального и регионального уровня. В случае, если их удастся воплотить в жизнь, капитальный ремонт можно будет проводить быстрее и эффективнее.

Ну, и, конечно, обменялись с коллегами других регионов ценным опытом и практическими советами, которые обязательно помогут нам в последующей работе.

– С какими сложностями Фонд капремонта сталкивается в своей работе чаще всего?

– Основных проблем несколько, и Фонд испытывает их каждый год. Во-первых, когда мы приступаем к капитальному ремонту, к нему оказываются готовы далеко не все дома. В некоторых из них захламлены или затоплены подвальные помещения, места общего пользования загромождены проводами и кабелями сетевых организаций, и т.д.

Во-вторых, не все собственники жилья допускают наших специалистов к инженерным сетям в своих квартирах, и это затормаживает ремонтный процесс.

В-третьих, в краткосрочный план иногда приходится вносить непредвиденные коррективы. Например, органы местного самоуправления иногда просят нас срочно отремонтировать то или иное здание, без учёта имеющихся финансовых возможностей и наличия нужной суммы денежных средств на счёте по данному району в текущем году. В ряде случаев, когда дом находится действительно в плохом или опасном состоянии, мы идём им навстречу в виде исключения, стараясь выполнить работы в текущем году, при условии, что ремонтируемый дом включён в план следующего года.

В этом году к традиционным проблемам добавилась ещё одна, весьма серьёзная, – резкий рост цен на строительные материалы и задержка с поставками материалов от производителей из-за чего возникали сложности с исполнением контрактов. Тем не менее, этот вопрос удалось решить, и мы смогли реализовать всё, что запланировали.

фото : Коллектив сотрудников Фонда капитального ремонта

– Получается, что в этом году Фонд выполнил больший объём работ, чем раньше, в существенно более сложных условиях. Какие факторы помогли вам осуществить всё, что было задумано и поручено?

– Главный фактор – это наша команда. В Фонде трудятся 42 человека, и все они исполняют свои обязанности как следует, подходят к делу со всей ответственностью и нацелены на высокий результат. Думаю, что это ключевая причина постоянного выполнения планов.

Кроме того, очень важен постоянный контроль за ведением ремонтных работ. За каждым домом у нас закреплён ответственный специалист, который контролирует весь рабочий процесс – с момента включения конкретного объекта в краткосрочный план до завершения срока исполнения гарантийных обязательств. Эти специалисты регулярно выезжают на подведомственные объекты и следят, чтобы всё там было сделано как того требуют строительные нормы и правила.

Мы вообще стараемся работать с полной отдачей. Можно сказать, что это наша принципиальная установка. Не случайно уровень собираемости платежей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области – один из самых высоких в России. По объектам муниципальной собственности она, например, достигает сейчас 99%.

Также, начиная с 2021 года по многоквартирным домам, формирующими фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является Региональный оператор, специалисты Фонда выборочно стали выезжать на проверку выполненных работ и сверку их с представленной на оплату документацией. Кроме того, специалистами проверяется и сметная документация на предмет правильности составления и отсутствия завышения стоимости, что в данном случае встречается очень часто. Таким образом расходование денежных средств по таким специальным счетам проверено на их целевое использование.

Наконец, мы открыты для общения и всегда стараемся учесть запросы и предложения, которые направляют нам вологжане. Напомню, что обратиться в ФКР можно различными способами: позвонив по справочному телефону (номер указан на обороте квитанции), отправив обращение по почте, по e-mail или через личный кабинет на официальном сайте Фонда, а также написав сообщение в нашей группе «ВКонтакте». Кроме того, можно подойти на личный приём в офисы Вологды или Череповца.

Справка

За всё время деятельности Фонда капитального ремонта (с 2013 по 2021 годы) в Вологодской области отремонтированы 3090 многоквартирных домов. Осуществлено 5802 вида ремонтных работ на сумму более 6 миллиардов рублей.

Фото : Фонд капитального ремонта МКД ВО.

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