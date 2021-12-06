27-летний вологжанин убил 23-летнюю любимую и сжег в родительском коттедже

Рубленный коттедж горел открытым пламенем. Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Стали известны подробности гибели молодой вологжанки: накануне сайт "КП - Вологда" сообщала о найденном теле в сгоревшем доме в деревне Лисицино. Стало известно, что 23-летняя вологжанка не погибла на пожаре, а была убита.

Как уточняет следственное управление СК РФ по Вологодской области, ее молодой человек убил из ревности, вывез в загородный дом своих родителей и поджёг его.

В пятницу, 3 декабря, девушка не вернулась с работы домой. Ее труп и был обнаружен в стенах рубленного коттеджа в деревне Лисицыно Вологодского района.

Следователи выяснили, что сгоревший коттедж принадлежит родителям молодого человека. Причиной возгорания стал поджог. Поэтому следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство».

По словам очевидцев, утром молодой человек выносил их своей квартиры большой сверток.

27-летний житель Вологды арестован и обвиняется в убийстве. Он даёт показания. По версии следствия, вечером, в четверг, 2 декабря он убил свою подругу на почве ревности и вывез её тело в дачный дом своих родителей. После этого поджёг здание и попытался скрыться.

«В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Следствием устанавливаются все обстоятельства деяний, по ходатайству следователей подозреваемый заключен под стражу», — сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал сайт "КП - Вологда", деревянный дом поврежден огнем.