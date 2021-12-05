В Вологде повысят стоимость проезда на общественном транспорте с 1 января

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В Вологде повысят стоимость проезда в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Возможно, повышение будет рекордным. Стоимость проезда при оплате наличными может увеличиться на 4 рубля, при безналичной оплате – на три.

Городские перевозчики подсчитали свои расходы и предложили повысить тарифы на проезд. Предполагается, что плата за одну поездку по наличному расчету на большинстве маршрутов составит 32 рубля, по безналичному – 30 рублей, по карте «Забота» - 28 рублей.

Сейчас стоимость одной поездки при оплате наличными составляет 28 рублей. На маршрутах МУП «ПАТП-1» билет стоит 27 рублей, если пассажир оплачивает банковской картой или пользуется проездным. Разовая поездка при оплате по «Электронному кошельку» (карта «Забота») сейчас стоит 25 рублей.

Исключение составят маршруты №№ 37 и 37Э, которые связывают Вологду и село Молочное и являются более протяженными и менее загруженными. Сейчас на автобусе № 37 можно проехать за 28 рублей, если следовать до Григорьевского и от Григорьевского в сторону вокзала. Если дальше, то сумма составляет 30 рублей. Предлагается увеличить эти тарифы до 34 рублей наличными и 32 по безналичному расчету. На маршруте № 37Э плата сейчас составляет 35 рублей. После повышения цена билета составит 39 рублей при оплате наличными и 37 рублей при использовании карты.

Повысится плата и на все виды проездных:

«Тариф на перевозкин не повышался в течение двух лет. Если повышения не произойдет, перевозчики могут просто прекратить выезжать на рейсы», - пояснил начальник Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

«Как мы видим, в стране и ЖКХ, и ГСМ, и расходные материалы дорожают. Мы поднимаем цену только на уровень инфляции, на разницу. Хотелось бы пополнять транспортный парк, покупать новые автобусы, но мы ограничены в средствах», - рассказал директор Ассоциации некоммерческого партнерства «Перевозчики пассажиров г. Вологды» Сергей Мальцев.

«Существенно подорожало топливо. То же самое по запчастям. Ранее подорожание в год было всего 5-6 %, в этом году на 30-40 % выросли цены, это касается шин, запчастей, смазочных материалов. Повышение платы за проезд даже не компенсирует те затраты, которые увеличились по нашим материалам», - сказал директор МУП «ПАТП-1» Евгений Вахрамеев.

Еще одна проблема - это «зайцы». "На охоту" даже выходили специалисты Администрации города.

Стоит отметить, что в Череповце проезд подорожал с 1 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды. В городе металлургов значительно подорожал проезд на трамвае. Его впервые приравняли к автобусному, однако отныне там появилась бесплатная пересадка с трамвая на автобус и обратно.

Обращаем внимание, что в Череповце проезд льготникам после повышения составляет 25 рублей - ровно такую сумму, которая действует в Вологде сейчас.