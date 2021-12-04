В Вологодском районе активно внедряют проектный подход в управлении муниципалитетом

Проект защищает замглавы Ирина Султаншина.

В Вологодском районе состоялась защита проектных работ по программе «Проектное управление на муниципальном уровне». Не секрет, что новые времена требуют от системы местного самоуправления нестандартных, нелинейных подходов. При этом работать приходится оперативно и при ограниченных ресурсах.

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О готовности совершенствоваться не раз заявлял глава Вологодского района Сергей Жестянников: «Мы в Вологодском районе не стоим на месте… Мы готовы меняться, соответствовать приоритетам развития общества, успешно им отвечать, внедрять инновации и новые подходы, направленные на повышение качества местного самоуправления и улучшение жизни наших граждан».

Вологодский район — один из первых муниципалитетов области, кто активно внедряет инновационный метод управления — проектный подход. Это современный тренд в управлении важными и масштабными задачами в заданные сроки и ограниченными ресурсами. Именно такой подход в Вологодском районе определили для себя как наиболее эффективный.

Защита проходила в формате онлайн-конференции.

Для его внедрения сотрудники администрации в течение года проходили обучение в Вологодском филиале РАНХиГС. Команда Сергея Жестянникова полностью освоила учебную программу и разработала жизненно-важные для селян проекты.

2 декабря состоялась защита четырех из восьми разработанных в ходе обучения кейсов. Благодаря тому, что мероприятие проходило в онлайн-режиме, в ней приняли участие более 100 экспертов из 12 регионов России.

При этом, как прокомментировал Андрей Барабанов, директор вологодского филиала РАНХиГС, «коллеги из Вологодского района продвинулись далеко от методологии в сторону реальной реализации».

Прошедшие обучение сотрудники администрации получили дипломы, позволяющие выступать экспертами в сфере проектного управления. Все они вошли в Проектный офис Вологодского района.

Сотрудники администрации в течение года проходили обучение в Вологодском филиале РАНХиГС.

Как сообщает пресс-служба Администрации Вологодского района, всего по окончанию учебы разработано восемь проектов. Были защищены проекты, направленные на максимальное вовлечение граждан в занятия спортом и творчеством, поддержку сельхозпроизводства через создание виртуальной ярмарки под брендом «Вологодские луга. Продукты от фермеров», а также проекты для развития обратной связи с населением, повышения экологической культуры.

Еще четыре работы касаются дорожной деятельности, образовательных проектов, потенциала «Комплексного развития сельских территорий», развития туризма. Они пройдут защиту в ближайшее время. Все проекты разработаны для их осуществления на практике: некоторые из них уже начали реализовывать.

Вместе мы - сила!

Фото: пресс-служба Администрации Вологодского района.