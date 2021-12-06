Автобус врезался в другой, стоявший на остановке в Вологде

В НефАЗе получила травмы пенсионерка.

Два автобуса столкнулись в Вологде. К сожалению, не обошлось без травм. Авария произошла в четверг, 2 декабря, на Пошехонском шоссе. В 10:15 у дома № 23 столкнулись автобусы НефАЗ и ПАЗ.

Как оказалось, автобус НефАЗ, двигавшийся по маршруту № 40 со стороны Окружного шоссе в направлении улицы Новгородской, врезался в ПАЗ, стоявший на остановке.

По предварительной информации, именно 25-летний водитель НефАЗа нарушил дорожные правила: он не выбрал безопасную скорость. Автобусом ПАЗ управлял мужчина 1983 года рождения. От удара при столкновении в салоне НефАЗа упала 74-летняя пассажирка, при этом она получила травмы.

«С различными травмами медики доставили пострадавшую пенсионерку в больницу», – сообщили в областном Управлении ГИБДД.

У автобусов зафиксированы кузовные повреждения, у НефАза разбито лобовое стекло.