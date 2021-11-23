В Белозерске пройдет кинофестиваль памяти Василия Шукшина

Форум пройдет в офлайн и онлайн режимах.

Ежегодный фестиваль социального документального кино «Человек в кадре» памяти Василия Шукшина пройдет в Белозерске.

Как рассказала один из организаторов фестиваля Татьяна Гаврилова, 7-9 декабря участниками киновстреч, кинодиалогов, дискуссий в офлайн и онлайн форматах XI фестиваля станут молодежь, поклонники творчества В.М.Шукшина и современных документальных фильмов из Москвы, Клина, Великого Устюга, п. Бабушкино, Череповца, Вологды и Белозерска.

В программе будут представлены:

- д\ф «Город-госпиталь - Череповец», авторская группа - ребята и их наставники из дружины «Череповец» Организации Российских Юных Разведчиков;

- д\ф «Встреча поколений», режиссер Олег Зажигин;

- д\ф «Мышеловка» режиссер Кристина Квитко;

- д\ф «На сем камне» из цикла «Святые нашего времени», режиссер Елена Кислова;

- д\ф «Биография мудрости», режиссер М.М.Таранченко;

- моноспектакль «На росстани», автор Ольга Кузнецова.;

- д\ф «Гармонники» Елены Даниила Холостова;

- д\ф «Первые шаги» (спортивные зарисовки), автор Оксана Дудырина;

- д\ф «В гостях у белозерской сказки», медиацентр «Три кита» МОУ «Гимназия Сертолово»; - скетч «Нюра, Матрена и мошенники».

Документальные ленты в течение фестивальных дней можно будет посмотреть на странице Белозерской межпоселенческой библиотеки ВКонтакте https://vk.com/club185936291

Офлайн показы, а также другие мероприятия фестиваля будут проходить в городском Доме культуры и Белозерской межпоселенческой библиотеке.

Вход на мероприятия свободным, но с соблюдением действующих правил посещений массовых мероприятий – с 70% наполняемостью зала и по предъявлению QR-кода.

Как сообщила председатель оргкомитета Елена Копылова, к традиционным творческим площадкам, которые прописались в программе нашего проекта (дискуссионная площадка «Хочется человеком остаться», опытная киноплощадка «Свой взгляд», «Преодоление») добавились площадки «Как стать патриотом?», «На сем камне» и «Кинодиалог с героем».

Программа фестиваля.

Фестиваль пройдет в рамках ежегодной акции «Культурный марафон», посвященной 125-летию со дня первого киносеанса в России. Проект реализуется Белозерской библиотекой, Домом культуры при поддержке администрации Белозерского муниципального района.