Друг спонсора терроризма был оштрафован за недоносительство в Вологодской области

В Бабаево прошел необычный для Вологодской области суд

В Вологодской области впервые рассмотрели дело по факту несообщения о преступлении. Речь идет о преступлении террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Дело расследовало региональное управление ФСБ. Инцидент произошел в Бабаевском районе. 21-летний Рамзан не донес на друга. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ - несообщение в органы власти о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление, предусмотренное ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

По информации УФСБ России по Вологодской области, это первое уголовное дело по данной статье, которое они расследовали в регионе.

В Бабаево 11 мая 2020 года Рамзан вместе с Шамилем приехали в торговый центр «Николаевский», там Шамиль через платежный терминал «QIWI» перечислил 5000 рублей международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра (Фронт Победы)» (признана таковой решением Верховного Суда Российской Федерации 29.12.2014 г. № АКПИ14-1424С). Деньги он отправил на приобретение вооружения, боеприпасов, предметов обмундирования, об этом он сообщил подсудимому.

Зная о преступлении, друг не сообщил об этом в органы власти и попал под статью.

Шамиля вычислили и осудили за 4 эпизода помощи боевикам. 2-ой Западный окружной военный суд 10 июня 2021 года признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Шамиля лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Затем перед судом предстал Рамзан. Он вину признал, пояснив, что узнал о назначении перевода уже после того, как товарищ перечислил деньги. Он был против финансирования террористов, но в правоохранительные органы не сообщил - не хотел выдавать друга. Мужчину оштрафовали на 60 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

P.S. Вскоре перед судом предстанут еще два знакомых Шамиля, которые также помолчали о преступлении.