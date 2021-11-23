Сокольский ДОК вышел на рынок Японии

В Японию поставлена контейнерами первая партия продукции АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат» - 10 контейнеров (550 м3). Покупателем продукции является SOJITZ BUILDING MATERIALS Corporation.

По запросу японского заказчика Segezha Group выпускает специальные клееные изделия типичных для Японии сечений.

Работа на японском рынке началась благодаря проведенной в 2020 году модернизации производства и сертификации в 2021 году АО «Сокольского Деревообрабатывающего Комбината» на соответствие системе японских государственных стандартов – Japanese Agricultural Standards (JAS). Такая сертификация – обязательное условие для поставки продукции деревопереработки в Японию. Предприятие Segezha Group выполнило все требования JAS, касающиеся качества, размеров, классов прочности, качества клея, оборудования и технологий. Аудит был проведен этим летом.

«Японский рынок традиционно считается весьма непростым для работы иностранных компаний. В этом контексте для нас очень важно сотрудничество с дочерним предприятием одного из ведущих японских торговых домов - SOJITZ BUILDING MATERIALS Corporation. Рынок «страны восходящего солнца» привлекателен для нас своей ёмкостью, отсутствием сезонного фактора, а также возможностью работы с лидерами мирового деревянного домостроения. Очевиден потенциально высокий спрос на продукцию из высококачественной хвойной древесины», - комментирует Дмитрий Руденко, вице-президент Segezha Group.