Вологодские осужденные поставили спектакль по произведению "Преступление и наказание"

Фото: Управление ФСИН по Вологодской области.

Спектакль по самому популярному произведению Федора Достоевского поставили осужденные женской исправительной колонии №1 в Вологде. Там проходит целый цикл литературных вечеров, посвященных памятным датам в отечественной литературе. А открылся цикл вечером, посвященным 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского.

Изюминкой встречи стала демонстрацией спектакля «Преступление и наказание». Осужденным пришлось побывать в "шкуре" самых разных персонажей.

Напомним, в повести студент Родион Раскольников убил ради спасения близких старуху-процентщицу. Криминальная история стала для автора не только темой, но и поводом для размышлений, в том числе об обстоятельствах, толкающих человека на преступления. Автор показывает, какие сложные «химические» процессы происходят в душах людей.

Осужденным пришлось побывать в "шкуре" самых разных персонажей. Это и бедный студент, решившийся на преступление, и старуха-процентщица, скупая и неприятная мещанка, живущая ростовщичеством

Соня Мармеладова - женщина с «желтым билетом», проститутка по воле судьбы, Дуня Раскольникова - сестра Родиона, благородная, гордая и честная девушка Порфирий Петрович - следователь по делу убийства процентщицы, ставший оппонентом Раскольникова Ведущие вечера рассказали о жизни и творчестве писателя, его знаменитых романах.

Как сообщает пресс-служба УФСИН, по студии кабельного телевидения в отрядах транслировались театральные постановки, актерами которых стали осужденные женщины, а также документальный фильм «Тобольские ворота», повествующий о значимых событиях в биографии Достоевского.