ТРИ ГОДА НА СТРАЖЕ ЗРЕНИЯ!

Клиника «Визус абсолют» расположена в самом центре Вологды — ул. Марии Ульяновой, 13

Медицинской организации исполнилось три года, можно подводить промежуточные итоги. Впереди еще много свершений!

Европейская медицина рядом с домом

Еще недавно, чтобы получить высокотехнологичную офтальмологическую помощь, жителям региона приходилось покидать родные края. Открытие «Визус Абсолют» частично решило эту проблему.

С самого начала клинику укомплектовали современным диагностическим и операционным оборудованием. А в штат приняли врачей и хирургов, имеющих опыт в лечении сложных патологий и болезней. Это позволило стартовать без пробуксовки, с первых же недель наладился поток пациентов, заработала операционная. За три года прооперировано порядка четырех тысяч человек. Лечебно-диагностическую помощь получили около десяти тысяч человек.

Особенность клиники – хирургия одного дня, все хирургические операции проводятся амбулаторно. Пациенты находятся в клинике всего несколько часов.

В «Визус Абсолют» лечат катаракту, глаукому, заболевания сетчатки и стекловидного тела, отслойки сетчатки, поражения глаза при сахарном диабете, органолептические изменения. Также в клинике представлена лазерная хирургия. В частности, лазерная коррекция зрения.

Врачи клиники регулярно повышают квалификацию, участвуя в офтальмологических съездах в России и за рубежом, стажируясь у признанных экспертов в своей среде. Все это вкупе дает отличный результат. Лечение в «Визус Абсолют» - и консервативное, и хирургическое - основано исключительно на международных стандартах.

Хирург А.Н. Демин

Ведущий хирург клиники Алексей Николаевич Демин делится рабочим моментом:

«В операционной «Визус Абсолют» размещается уникальная система 3-D визуализации фирмы Alcon. Хирург смотрит не в окуляры микроскопа, а через специальные очки в пятидесятидюймовый монитор, где формируется великолепная картинка, идет отличная детализация предметов, что значительно расширяет наши возможности. Вообще, все хирургические операции, кроме эксимерлазерной коррекции, в клинике проводятся в формате 3D. Всего 10 клиник по всей стране имеют такую систему».

Также в клинике «Визус Абсолют» установлена диагностическая навигационная система Verion. Использование 3D-технологии позволяет иметь ряд преимуществ по сравнению с традиционной микрохирургией. Оборудование позволяет снимать параметры глаза, проводить расчёт интраокулярных линз и автоматически отправлять эти параметры в операционную.

Улучшение зрения за 15 минут

офтальмохирург Д.Е. Бубнов

За лазерную коррекцию в клинике отвечает врач-офтальмохирург Денис Евгеньевич Бубнов.

«Когда мы начинали, у нас сразу были запущены лазерные операции ФЭК, малые операции на веках, лазерные операции сетчатки для лечения дистрофии и разрывов сетчатки, диабетической ретинопатии. То есть мы лечили и лечим множественные изменения. Выполняем лазеркоагуляцию сетчатки, лазерный витреолизис (удаление мушек в стекловидном теле). Делаем лазерную иридотомию при закрытоугольной и узкоугольной глаукоме, лазерную капсулотомию при катаракте, интравитреальные инъекции (для снятия отека при различных патологиях)», - говорит Денис Бубнов о своей работе.

Лазерная коррекция зрения появилась спустя полгода после открытия клиники в Вологде, был приобретен лазер MEL 90, немецкой фирмы ZEISS. Этот аппарат - один из лучших в своем классе на данный момент.

«Одну диоптрию близорукости лазер убирает за 1,4 секунды. То есть, если у человека зрение минус четыре, то для коррекции требуется всего 4 секунды. Операция на оба глаза занимает 15-20 минут со всеми подготовительными мероприятиями», - продолжает Денис Бубнов - «На следующее утро пациент вновь приходит на приём. За каждого мы боремся, стараемся получить максимальную остроту зрения. Бывали случаи, когда мы брали на операции пациентов, от которых отказались другие клиники».

Лазерная коррекция зрения проводится под местной капельной анестезией. Пациент не ощущает боли и всего через пару часов может покинуть клинику. При этом зрение восстанавливается практически моментально. А через три-четыре дня человек возвращается к привычному образу жизни!

Диагностика в помощь!

В «Визус Абсолют» собран практически идеальный парк диагностической техники. Оборудование позволяет получать точнейшие данные. Все аппараты связаны друг с другом, что делает возможным «перекидывать» информацию о пациенте от одного рабочего места к другому, например, с диагностического кабинета в операционную. Врач может наглядно продемонстрировать пациенту происходящие у него в глазу изменения и выработать стратегию лечения. Приборы позволяют диагностировать заболевания глаз на самых ранних стадиях, а значит существенно повысить эффективность лечения, сделать его максимально комфортным и быстрым.

Благодаря наличию новейшего оборудования и штата квалифицированных офтальмологов клиника «Визус Абсолют» готова предоставить практически все доступные на сегодняшний день офтальмологические услуги – комплексную диагностику, консервативное лечение и хирургию.Не думайте, что помощь офтальмолога нужна только тем, кто плохо видит. Это не так. Даже, если у вас отличное зрение, хотя бы раз в год нужно показаться врачу!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.