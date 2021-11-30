Тест от "Комсомолки" и Северной железной дороги для детей и их родителей

Наш тест - это маленькое путешествие.

Железная дорога - это поездки к родным и на соревнования, на конкурсы или на экскурсии в другие города, в гости к Деду Морозу. Но не только: походы и прогулки, отдых в деревне или в городе - везде дети могут оказаться около путей. И тут их и может поджидать опасность.

Железная дорога - это здорово, когда человек знает правила безопасности. Заботливые родители, отправляя детей в школу, сначала обучают, как переходить улицы. А поезд - это даже не автомобиль. Он не может объехать препятствие или остановиться мгновенно. Это совершенно другой транспорт, не менее опасный. И очень важно, чтобы об особенностях поведения на железнодорожных вокзалах и перроне, в поездах и возле железнодорожных путей дети узнали как можно раньше.

Кстати, ответственность за ошибки детей лежит на родителях. Но штрафы за детскую шалость могут показаться мелочью. Гораздо страшней - потеря здоровья или даже жизни. А такие случаи фиксируются с пугающей частотой.

И поэтому Северная железная дорога вновь вместе с "Комсомолкой" обращается к теме безопасности на железной дороге. Мы предлагаем пройти тест - ответить на 10 вопросов, которые могут возникнуть у детей. А пока они появились у наших героев. Из нескольких вариантов необходимо выбрать один. А компьютер определит, кто перед ним - знаток, эксперт или так себе умник.

Каждый участник, пройдя тест, обретет новые знания. Они, согласитесь, лишними никогда не бывают! Итак, в путь? ЖМИ СЮДА