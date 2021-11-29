Оператор федерального канала разбил голову у памятника Коню в Вологде

Известный рисунок поэта Константина Батюшкова.

Драматичный пост про то, как опасно для жизни тянуться к культуре в Вологде опубликовало бюро "Вокруг да около". Как известно, бюро представляют известные вологодские экскурсоводы Нина Смелкова и Екатерина Хоботова. Экскурсоводы вычислили и назвали самое опасное место в Вологде. Город скользок и опасен, но, по выражению именитых экскурсоводов, "максимально опасен для жизни он у памятника Коню": "если какой любознательный турист вдруг надумает выяснить, а не Пушкин ли стоит рядом с лошадью, — он обречен разбить себе голову о ступеньки, ведущие к памятнику. Именно там коэффициент скользкости круче, чем у напарафиненных лыж. Именно там вероятность разбить себе голову превыше любого другого места в городе..."

Доказательство выдвинутому тезису представлено. В эти выходные побывал в вологодскгом травмпункте оператор съемочной группы федерального канала. Он упал на ступеньках, ведущих к памятнику. Экскурсоводы думают о репутационных потерях в туристической привлекательности области.

К счастью жителей областной столицы, по оценкам знатоков города, большинство жителей Вологды Батюшковым не интересуется и к памятнику не ходит. К этому позитиву причастно и "Вокруг и около" - оберегая туристов, экскурсоводы машут на поэта издаля...