Какие услуги Центр поддержки экспорта окажет предпринимателям в 2022 году?

Для формирования плана работы на следующий год Центр поддержки экспорта Вологодской области приглашает действующих экспортеров региона и предпринимателей, только планирующих выход на международные рынки для обсуждения бизнес-миссий, выставочных мероприятий и образовательных программ.

В 2022 году для предпринимателей региона будут доступны следующие услуги:

- переводы презентационных и иных материалов на иностранные языки

- содействие в создании сайта на иностранном языке

- содействие в приведении продукции в соответствии с требованиями, предъявляемыми для экспорта товаров (международная сертификация)

- размещение продукции на международных электронных торговых площадках

- консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности

- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставочно-ярморочных мероприятиях и другие.

Чтобы получить вышеуказанные услуги, необходимо подать заявку в Центр поддержки экспорта.

Для получения анкеты направьте ваш запрос на почту mail@mb35.ru или свяжитесь по номеру 8-8172-500-112.