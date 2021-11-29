Какие услуги Центр поддержки экспорта окажет предпринимателям в 2022 году?

Для формирования плана работы на следующий год Центр поддержки экспорта Вологодской области приглашает действующих экспортеров региона и предпринимателей, только планирующих выход на международные рынки для обсуждения бизнес-миссий, выставочных мероприятий и образовательных программ.
В 2022 году для предпринимателей региона будут доступны следующие услуги:
- переводы презентационных и иных материалов на иностранные языки
- содействие в создании сайта на иностранном языке
- содействие в приведении продукции в соответствии с требованиями, предъявляемыми для экспорта товаров (международная сертификация)
- размещение продукции на международных электронных торговых площадках
- консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности
- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставочно-ярморочных мероприятиях и другие.
Чтобы получить вышеуказанные услуги, необходимо подать заявку в Центр поддержки экспорта.
Для получения анкеты направьте ваш запрос на почту mail@mb35.ru или свяжитесь по номеру 8-8172-500-112.