9-летняя школьница, переболевшая ковидом месяц назад, скоропостижно скончалась в Вологде

Врачи не смоги спасти маленькую вологжанку.

В Вологде умерла 9-летняя девочка. Как стало известно, школьница переболела ковидом. Трагедия произошла 26 ноября. Девятилетняя девочка месяц была на больничном, она переболела коронавирусом.

Что именно стало причиной ЧП, на этот вопрос должна ответить экспертиза.

"Стали осложнения заболевания причиной трагедии, усугубили ли они скрытые патологии или причина кроется в другом, установят только после проведения патолого-анатомического исследования," - пишет ИА "ВологдаРегион". Подробности рассказали в областном департаменте здравоохранения. «Вечером 26 ноября 9-тилетняя вологодская школьница пожаловалась на головную боль. Вскоре девочка потеряла сознание. Родители вызвали скорую помощь. Оперативно приехала линейная бригада, следом - реанимационная. Медицинские работники действовали быстро, четко. Реанимационные мероприятия проводились в течение получаса, к сожалению, они не принесли положительного результата. Ребенок погиб дома».

Вологжане, противники вакцинации, устроили вакханалию при обсуждении новости. Часть из них решила, что это реклама вакцины для молодых.

Ольга К. : "Я три дня назад подумала, что должны выкладывать такие вот посты. Должны, думаю, начать давить на психику родителей. Вот и началось".

Оксана М. уточняет информацию по трагедии. По ее данным, "скорая ехала 25 минут первая бригада и реанимационная бригада приехала через 15 минут общее время составило 40 минут, скажите где быстро и четко , когда приехала первая бригада почему они стали бегать в машину то одно забыли то второе!" (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Оксана потребовала закрыть комментарии и удалить запись: " Это не тема для обсуждения!"

Редакция выражает соболезнование родным и близким девочки.