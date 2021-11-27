Новый пеллетный завод открыли в Вологодской области

26 ноября 2021 года в г.Сокол Вологодской области, в ходе торжественной церемонии на промышленной площадке АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат», Михаил Шамолин, президент Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»), открыл новый актив холдинга – пеллетное производство. В мероприятии также участвовал Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области.

Мощность нового цеха - 65 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект – более 1 млрд руб. Уже завершились пуско-наладочные работы: оборудование настроено, выпуск продукции отлажен. Сотрудники прошли обучение.

Появление в периметре промышленного кластера Segezha Group в г.Сокол пеллетных мощностей не только расширит продуктовую линейку, но и повысит экологичность комбината, став важным звеном создаваемого здесь замкнутого производственного цикла. При этом общие мощности компании по выпуску пеллет увеличиваются примерно на 38%, до 236 тыс. тонн продукции в год.

Поставщик оборудования – эстонская компания Hekotek. Сырьем являются побочные продукты и отходы деревообработки. Процесс полностью автоматизирован. Опилки поставляются на пеллетное производство пневмотранспортом. Качество продукции соответствует высочайшим требованиям европейских стандартов – SBP и ENPlus A1.

В ходе общения с представителями СМИ Михаил Шамолин отметил:

– Это очередной этап модернизации Сокольского ДОКа. Модернизация, в свою очередь, представляет собой комплекс проектов: в дополнение к пеллетному производству завершается строительство новой котельной, она будет работать на кородревесных отходах. Ее горячий пуск запланирован на начало февраля. Таким образом мы решаем сразу две задачи – повышаем рентабельность Сокольского ДОКа, утилизируем отходы и повышаем экологичность комбината.

Пеллетный завод был построен практически за год – это хороший срок, тем более, что строительство велось с нуля, буквально в «чистом поле». Новое производство высокоавтоматизированное, но даже при этом мы создали порядка 20 новых рабочих мест.

Пеллеты – востребованный на рынке продукт. Мы законтрактованы на весь следующий год – общий объем отгрузки превысит 400 тысяч тонн. Цена на пеллеты и в этом, и в следующем году – хорошая. В следующем году ожидаем 115-120 евро за тонну. Это весьма рентабельно, тем более, что для производства пеллет используются опилки от основного производства, являющиеся, фактически бесплатным сырьем.

Экологичные производства создаются в рамках общей экологической ответственности бизнеса. ESG играет всё большую роль, особенно для публичных компаний – наша компания с апреля торгуется на Московской бирже. Одновременно экологичные проекты экономически выгодны для компании.

По словам Олега Кувшинникова, открытие пеллетного завода Segezha Group – это еще один важный шаг на пути к решению задачи по глубокой переработке древесины на территории области:

- Создание новых современных производств – это, прежде всего, создание новых рабочих мест. Второе – это расширение налогооблагаемой базы. Третье – это экологическая составляющая, снижается количество отходов. Правительство области поддерживает проекты Segezha Group и благодарит за эффективное сотрудничество в развитии лесного комплекса Вологодчины. Мы гарантируем налоговые преференции и меры государственной поддержки для таких крупных предприятий на территории нашего региона.

До сих пор пеллеты Segezha Group производились только в Красноярском крае: на ООО «Ксилотек-Сибирь» (110,5 тыс. тонн) и Новоенисейском ЛХК (60 тыс. тонн). Одновременно реализуются проекты дальнейшего расширения пеллетных мощностей холдинга. Так, АО «Лесосибирский ЛДК №1» и AS Hekotek (Эстония) подписали контракт на поставку комплекта соответствующего оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года. Мощность – до 100 тыс. тонн в год.

В конце 2022 года новое пеллетное производство откроется на Онежском ЛДК в Архангельской области, его мощность составит 30 тыс. тонн.

В 2023 году – на строящемся комбинате клееных деревянных конструкций в г.С егежа Республика Карелия, мощность составит100 тыс. тонн.

Таким образом, с учетом всех этих инвестиционных проектов, в 2023 году общая мощность Segezha Group группы по выпуску пеллет увеличится до 465,5 тыс. тонн — то есть почти в 3 раза.

На фоне борьбы с изменением климата и актуальности экологической повестки, пеллеты становятся всё более востребованным продуктом. Это экологичное биотопливо, производимое из возобновляемого сырья.

Все пеллеты Segezha Group будут соответствовать высочайшим требованиям европейских стандартов SBP и ENPlus A1. В качестве сырья используются опилки и мелкая фракция щепы, получаемые в процессе производства хвойных пиломатериалов. Пеллеты изготавливаются под высоким давлением – без добавления химических связующих. Их теплотворность сравнима с каменным углем, но в процессе горения они выделяют меньший объем серных соединений. Перевод котельных на пеллеты способствует снижению выбросов парниковых газов и улучшению состояния окружающей среды.

Топливные гранулы Segezha Group поставляются потребителям в России и странах ЕС. Они используются для отопления общественных зданий и индивидуальных домов.