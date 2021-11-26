Фестиваль «Северная NANO-СКАЗКА» пройдет в Вологде и Кириллове

На фестивале подведут итоги драматургического конкурса "Северная NANO-сказка".

В Вологде и Кириллове пройдет фестиваль «Северная NANO-СКАЗКА». Его программа рассчитана на четыре дня.

Фестиваль стартует в понедельник, 29 ноября. Бесплатная веселая и познавательная прогулка ждет всех желающих познакомиться с центром Вологды. Не только информация, но и необыкновенные истории ждут экскурсантов - прогулка пройдет с известными экскурсоводами Ниной Смелковой и Катей Хоботовой.

Продолжится фестиваль в Кириллове 30 ноября. Матер-класс «Новые трактовки сказочных сюжетов и образов героев в текстах «Северной нано-сказки» в Центре культурного развития (ул.Гагарина,98) проведет филолог, драматург, педагог Евгения Алексеева.

1 декабря, в Вологде пройдут сразу 3 бесплатных мастер-класса. Известные в городе художники-ремесленники проведут их в этнокомплексе «Резной палисад». Куклы-обереги научит делать Валентина Поточкина, Николай Сайкин покажет как вручную катают валенки, занятие по вологодской росписи проведет Вера Добрынинская. До или после участия в мастер-классах вологжане смогут пройтись по выставке «Город мастеров».

Церемония закрытия фестиваля состоится 2 декабря в Вологодском областном театре кукол «Теремок».

Центральным событием церемонии будет тожественное награждение победителей конкурса Северных NANO-сказок. В жюри его вошли филологи, историки, культурологи, фольклористы и писатели. Работы должны были давать новую трактовку старым сказкам, авторы должны были использовать в своих творениях архетипических героев. Так, в десятку лучших вошли сказки о Снегурочке, «Алиса из ларца», «Три богатырши», и даже «КПП на ножках».

Всего на конкурс пришло 247 сказок и рассказов. Среди участников невероятно много молодых сказочников до 20 лет и тех, кому за 45 лет. Свои сказки прислали как россияне, так и жители других стран - Украины, Беларуси, Израиля, Швеции, Германии, Испании.

Конкурс проходил при поддержке Российского фонда культуры и Министерства культуры по инициативе творческой команды из Санкт-Петербурга и Центра изучения и сохранения самобытности, культуры и традиций Вологодской области «Краевед».

Уже названа тройка лучших авторов. Это жители столиц: Светлана Сологуб (Москва) «Последняя вакансия», Дмитрий Сарвин (Санкт-Петербург) «Три поросенка» и Алексей Зайцев (Москва) «Только моя Снегурочка». Эти сказки в формате театральной читки, то есть с элементами режиссерской постановки, декораций, покажут актеры петербургских и вологодских театров.