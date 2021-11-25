1 миллион рублей могут получить вологодские предприниматели

Наличие Международного сертификата у экспортеров является обязательным для сотрудничества с иностранными контрагентами. В рамках господдержки Центр экспорта Вологодской области софинансирует до 80% стоимости обязательной при выходе на международные рынки сертификации.

Для получения услуги экспортёру необходимо заполнить заявку и предъявить экспортный контракт, в котором одним из условий будет наличие конкретного сертификата.

Получить более подробную информацию об услуге вы можете у специалистов Центра:

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