1 миллион рублей могут получить вологодские предприниматели

Наличие Международного сертификата у экспортеров является обязательным для сотрудничества с иностранными контрагентами. В рамках господдержки Центр экспорта Вологодской области софинансирует до 80% стоимости обязательной при выходе на международные рынки сертификации.
Для получения услуги экспортёру необходимо заполнить заявку и предъявить экспортный контракт, в котором одним из условий будет наличие конкретного сертификата.
Получить более подробную информацию об услуге вы можете у специалистов Центра:
8 (172) 500-112