В аэропорту Череповца появилось покрытие 4G МТС

Самолёт авиапредприятия «Северсталь»

Об этом у себя на странице в Фэйсбуке рассказал директор Вологодского филиала МТС Владимир

Шевердин https://www.facebook.com/photo/?fbid=646317089693261&set=a.193257844999190.

Благодаря новым технологиям жители и гости города смогут пользоваться высокоскоростным интернетом на скорости до 120 Мб/сек. Это значит, что прибывшие и улетающие пассажиры свободно чувствуют себя в сети и могут в ожидании рейса смотреть кино и сериалы в хорошем качестве, пересылать фото и видео в мессенджерах и общаться с близкими в любом формате.

«А мы тут запустили 4G в аэропорту Череповца! Это важно для вечнозанятых товарищей: успеть ответить на все письма в почте и завершить все конфколлы, пока стюардесса не сказала: «Просим перевести ваши мобильные устройства в авиарежим» - написал Владимир Шевердин.