Вологжанин Олег Памятов снялся в сериале "След"

Стоп-кадр "Быть или не быть", сериал "След".

Вологжанин снялся в сериале "След", который уже шесть лет идет на одном из центральных каналов. У себя на странице ВКонтакте Олег Памятов пишет: "Как-то неожиданно вышла новая серия сериала "След" с моим участием. Роль небольшая, но "вкусная". Буду рад услышать Ваши комментарии..."

В серии "Быть или не быть" (серия 2636) он сыграл непризнанного актера. Большую часть роли его герой говорит на английском. В частности, монолог Гамлета произносится перед ноутбуком в снятой квартире,кишащей тараканами. Оказалось, свой артистический талант герой использовал не только для благих целей. Так, он выдавал себя за иностранца и на чистом английском объяснялся в любви и разводил на деньги россиянку...

Стоп-кадр "Быть или не быть", сериал "След".

Актер снимается в сериале "След" с 2015 года - примерно раз в год ему удается сыграть роль. Они разноплановые - это и мэр города, и ученый - генетик в серии «Мертвый час», и директор перерабатывающего предприятия в серии «Кошки-мышки». Всего в сериале "След" актер был занят в пяти сериях.

Олег Памятов - актёр театра и кино, преподаватель дисциплины мастерство актёра актёрского факультета РАТИ - ГИТИС. Лауреат региональных и российских фестивалей театрального творчества, член жюри театральных фестивалей "Галёрка" и "Первый шаг". Олег снимался в фильмах, рекламе, сериалах, в том числе «Окончательный вердикт», «Особый случай», «Крыша мира». В свое время Олег внес большой вклад в создание образа Российского Дела Мороза.