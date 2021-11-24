Уникальную «систему двух рук» внедрили на Сокольском предприятии

Оборудование является единственным в своем классе в российской деревообработке. Станок предназначен для производства всех видов деталей деревянных домов. Машина - новейшая разработка немецких инженеров.

Система управления обеспечивает полностью самостоятельную загрузку, обработку и выгрузку деталей. Станок оснащен устройством транспортировки и позиционирования «система двух рук», работающим почти как руки человека. При обработке заготовки используется полностью автоматизированная станция поворота балок. Специально разработанное программное обеспечение охватывает весь производственный процесс: от конструирования до готовой детали.

Благодаря новому оборудованию на комбинате расширен ассортимент продукции и повышена степень готовности выпускаемых стеновых элементов, балок перекрытий, стропильных деталей, элементов каркаса. В частности, теперь можно изготовить любой вид косой и клиновой врубки, треугольную врезку с любым углом и глубиной резания, многослойный раскрой для стоек, шиповые соединения любого вида и размера, шип в форме «ласточкин хвост» двух видов, различные угловые соединения, применяемые при строительстве эркеров, круглые изгибы, тетиву для лестниц, венцовые соединения, детали с угловым соединением, косые отверстия.

«Мы получили большую вариативность обработки деталей и высочайшую точность. Станок способен работать с большим количеством инженерного программного обеспечения, импортировать рабочие проекты в разных форматах. Возможны более 40 вариантов обработки КДК, повышена степень их готовности и снижена себестоимость. Комбинат теперь может выпускать больше качественных и разнообразных по форме конструкций, полностью готовых для сборки на строительных площадках», - говорит Константин Пастухов, генеральный директор АО «Сокольский ДОК».

Новый станок – второй Hundegger на комбинате. В начале 2018 года в цехе КДК был запущен обрабатывающий центр Hundegger, обеспечивающий зарезку узлов и пазов в деталях стен, который так же позволил расширить ассортимент продукции Segezha Group за счёт увеличения сечения бруса.

АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат» - один из лидеров российского деревянного домостроения. Его мощность 100 тыс. кубометров клееных деревянных конструкций.