"АтАг" удивляет: кондитеры приступили к выращиванию клубники

Клубника прекрасно чувствует себя в наших широтах при хорошем уходе.

Новое направление не только для себя, но и для всей Вологодчины развивают шекснинские кондитеры.

Местная клубника к Новому году - это реально. Кондитерская фабрика «АтАг» не устает удивлять вологжан. На сей раз на предприятии запущено новое производство – здесь начали выращивать клубнику. Первые ягоды уже были сняты, вот-вот начнется промышленный сбор. А урожай здесь намерены снимать круглый год. На Русском Севере таких производств днем с огнем не сыщешь: на вологодские прилавки ягоду, выращенную в закрытом грунте, привозят совершенно из других широт. Предприятие в Шексне стало единственным едва ли не на всем Русском Севере.

К производству клубники здесь подошли основательно: около двух лет шло строительство и оборудование теплицы, подобраны специалисты. Сейчас на первой, тестовой теплице, отрабатывают технологию, в планах - строительство еще нескольких.

Работающая ныне теплица площадью с очень приличный огород - 15 соток. Цех напичкан умной автоматикой, «начинку» собирали со всего мира, выбирая самое передовое, умное и надежное. Температура, освещенность, влажность, вентиляция – за все это отвечает техника.

Освещение - это важно.

Для посадки тщательно подбирали сорта. Советовались со специалистами, главным образом, краснодарскими. В результате выбрано было 4 сорта ремонтантной клубники импортной селекции. Всего в конце сентября было заложено 16 000 кустов. Кроме того, посажено 40 кустов ремонтантной малины и 20 - ежевики.

Теплица – это целый заводик с автоматикой, которая требует настройки под наш климат. Например, весьма важен для наших широт подбор светового режима.

Известно, что разный свет по разному влияет на рост и плодоношение растений, в целом на урожай. Так, синий отвечает за корневую систему, желтый и зеленый за рост листьев, красный - за плодоношение. В теплицах установлены светильники с полным спектром фотосвечения.

Всего в теплице работают четыре человека. Правда, это не считая семейного подряда: опылять цветущие растения на себя взяли труд две семьи шмелей. Экологичность продукции – это то, на чем делается акцент шекснинцами. Любопытно, что выращиваются растения на привозном субстрате из смеси кокосовой стружки и кокосового торфа.

Кадровый вопрос - это важно в любом деле. Вот что рассказал руководитель кондитерской фабрики Оганес Атомян:

- Наши специалисты выезжали в Вологодскую молочно-хозяйственную академию имени Верещагина, проводили профориентационные занятия, рассказывали о новом направлении. В результате по окончанию обучения в Шексну приехал молодой агроном Кирилл Попков. Он вологжанин. И, кажется, не пожалел: не каждому в такие годы доведется стоять у истоков нового для российского севера направления, стать уникальным специалистом.

Заведует тепличным хозяйством, почти что заводиком по производству живой, нежной и полезной продукции Елена Владимировна Романова.

Автоматика - автоматикой, но главное здесь - люди.

По словам Оганеса Атомяна, клубника – желанное сырье для кондитерского производства. Ягода появится на прилавках, но будет использоваться и в производстве. Например, планируется выпускать такое лакомство как клубника в глазури. Для этого часть ягод будет перерабатываться методом сублимации. Клубника замораживается при низкой температуре, затем в вакуумной установке лед испаряется. Так сохраняются и внешний вид ягод, и витамины, и полезные вещества, а вкус и аромат будут почти как у свежей. Промышленный сбор начнется уже в декабре – то есть к Новому году свежая, ароматная ягода от «АтаГа» украсит новогодние столы вологжан.