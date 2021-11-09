В новый крупнейший детсад в Вологде завезли оборудование

Фото: администрация города Вологды

В Вологде привезли новое оборудование для пищеблока и прачечной, медицинского кабинета в строящийся в рамках национального проекта «Демография» детский сад на улице Народной. Работы уже в завершающей стадии, мастера занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории. Потом рабочие переключатся на монтаж оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды. На строительство самого большого детсада города выделили 410 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Уже получена мебель в группы и кабинеты, посуда, мягкий инвентарь, оборудование для сенсорной комнаты, бытовая техника. Все соответствуют последним СанПиНам. Заключены контракты на хозинвентарь, оргтехнику, игрушки и интерактивное оборудование, такое как интерактивные комплексы, интерактивная песочница и интерактивный стол. Поставка должна состояться в начале ноября. Сборка и монтаж завершиться к концу месяца. Ежедневно на объекте задействовано порядка 150 человек и 6 единиц техники.

Этот детсад станет филиалом действующего детского сада №110 «Аистёнок». Здание рассчитано на 420 детей: это 18 групп, 6 из которых для малышей до 3 лет. В здании есть кабинеты психолога и логопеда, помещения для песочной терапии, робототехники, сенсорная комната, игротека, изостудия, бассейн с тренажерным залом, два музыкальных зала, зал для занятий физической культурой.

Мэр города Сергей Воропанов отметил: "Приоритетным направлением детского сада №110 является экологическое развитие детей. Для этого будет функционировать просторный зимний сад и экологическая лаборатория. Данное направление также отражено и во внутреннем дизайне учреждения".

Напомним, в 2021 году открылся детский сад на улице Ярославской на 220 мест. Продолжается строительство школы на улице Возрождения на 1000 мест.