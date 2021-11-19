Вологодская область закупит контейнеров для раздельного сбора на 32 млн рублей

Фото: Правительство Вологодской области

Вологодская область объявила аукцион на поставку контейнеров для раздельного сбора мусора. Прием заявок продлится до 25 ноября. Уже 13 декабря будет заключен контракт с победителем. На эти цели Вологодской области выделили 32 млн рублей, 14,5 млн из которых уйдет в Вологду.

Первым районом областной столицы, в котором повсеместно появятся контейнеры, станет Заречье. Департамент городского хозяйства города сообщил: «Это средства федерального, областного и муниципального бюджетов. На них для Вологды приобретут 1079 контейнеров. В 2022 году они будут установлены в определенных точках регионального центра».

Всего в регионе появится более 2 тысяч контейнеров: их разместят также в Череповце, Вологодском, Грязовецком, Междуреченском, Череповецком и Шекснинском районах. В этих районах уже есть мусоросортировочные станции. Собирать начнут пластик, стекло, бумагу и металл. Население будут обучать новой науке. Организацией раздельного накопления отходов займется региональный оператор.

Минприроды России организовало анонимный опрос для россиян: как вы относитесь к раздельному сбору мусора? Ваше мнение будет учтено при подготовке предложений по совершенствованию системы раздельного накопления и сбора ТКО.

Напомним, что сейчас раздельным сбором в Вологде активно занимается зоозащитная организация Велес. По городу установлены контейнеры для сбора пластика PET-1 и макулатуры. Раз в неделю организуется сбор и других материалов для переработки. Администрация города установила свои контейнеры для раздельного сбора у школ и детсадов города - к практике раздельного сбора приучают детей и родителей.