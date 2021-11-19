Более 100 единиц техники и 130 дворников готовы к уборке снега в Вологде

- Фото: администрация города Вологды

Для уборки улиц Вологды зимой подготовлено 103 единицы техники.

Компания «Магистраль» приобрела 2 дополнительных самосвала для вывоза снега и 4 экскаватора-погрузчика, обновив автопарк. Готовность подрядчика к зиме проверил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

- Фото: администрация города Вологды

Как рассказал главный инженер компании «Магистраль» Алексей Широпаев, техника для работы в зимний период подготовлена. Он назвал цифры: автопарк включает 20 комбинированных дорожных машин, около 40 тракторов, 5 грейдеров для отрезки снеговых валов и расчистки второстепенных дорог, а также пескоразбрасыватели, снегопогрузчики и так далее. Для вывоза снега возможно задействовать до 40 самосвалов. Кроме того, заключены соглашения на аренду техники, и экскаваторов-погрузчиков, и самосвалов со сторонними организациями. Эта возможность будет использоваться в случае сильных снегопадов.

"Под ружье" поставлены 130 дворников для ручной уборки города.

Крупногабаритная техника будет использоваться преимущественно в ночное время. Сейчас началась обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами.

В переходный осенний период используют соль, чтобы избежать лишней грязи на улицах. Для работы в зимние месяцы заготовлено 15000 тонн песко-соляной смеси и 2500 тонн соли.

«Уже в эти выходные по прогнозу погоды ожидается обильное выпадение осадков. Мы совместно с Департаментом городского хозяйства и вологжанами будем контролировать ход уборки нашего города", - сказал мэр города Серей Воропанов. Он заверил, что если уборка где-то не выполняется, городские власти ее не оплачивают.

Напомним, компания «Магистраль» отвечает за содержание улично- дорожной сети, тротуаров. За уборку дворов ответственность несут управляющие компании и ТСЖ, территории у торговых центров должны приводить в порядок владельцы торговых точек.