Деду Морозу подарили виртуальный гид на день рождения

Ссылка на специальный портал, содержащий информацию о достопримечательностях, развлечениях и гастрономических особенностях региона, будет приходить прибывающим в Вологодскую область в приветственном SMS.

Пройдя по ссылке, гости региона попадут на специальный туристический портал, где собрана краткая информация для путешественников: описание и фотографии знаковых мест, рекомендации для любителей активного отдыха, спортсменов, гурманов, а также ссылка на сайт Туристко-информационного центра и номера полезных телефонов, которые могут пригодиться в путешествиях. Гости Вологодской области узнают, как жили купцы и мореходы, какие узоры нравятся Дедушке Морозу, где попробовать традиционную шаньгу с клюквой.

Лэндинг доступен с любого устройства по прямой ссылке https://media.mts.ru/vologda. Воспользоваться им могут абоненты всех операторов.

«Вологодская область прекрасна круглый год. Но особое волшебство здесь царит в зимний сезон и в новогодние каникулы, потому что именно у нас находится Великий Устюг – родина Дедушки Мороза. Теперь прикоснуться к сказке сможет каждый приехавший к нам турист: в режиме онлайн будет возможность получить полную информацию о достопримечательностях и любимых местах жителей региона», — рассказал начальник Туристско-информационного центра Вологодской области Илья Михеев.

«Не зря Вологодскую область называют душой Русского севера. Здесь и старинная архитектура, и удивительная природа, история, сказания, сказки. А еще, как показала наша аналитика, зимой трафик передачи данных в среднем на четверть больше летнего. Чтобы как можно больше людей приезжали к нам в регион и могли узнать и прочувствовать его как можно лучше, мы, используя большие данные МТС, постарались предугадать ожидания и собрали на портале самую яркую и интересную информацию для путешественников, впервые приехавших в Вологодскую область», — рассказал директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.